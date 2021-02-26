網上「乾杯圖」瘋傳…痰盂紅到海外 有工廠日接10萬個訂單

一組外國友人手舉痰盂乾杯的圖片，從國外一路火到國內。（取材自電商在線）

中國 常見的搪瓷痰盂最近在海外暴紅，在亞馬遜 上，印著牡丹鴛鴦的雙喜搪瓷痰盂可以賣到61美元，相當於人民幣 近400元，進貨價只需要13元（人民幣，約2美元）左右，價格翻了近30倍。不少網友直呼，「現在去國外賣痰盂還來得及嗎？」

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電商在線報導，一名中國商人表示，最近每天都要接到二、三十通電話，都在問搪瓷痰盂，倉庫裡僅有的200多件庫存被全部掃空，「最誇張的是有個客戶，上來就問我訂10萬個痰盂有沒有優惠」。

據報導，搪瓷和琺瑯是同種工藝，在歐美，高端搪瓷製品非常吃香，有藝術品和日用品之分。這次火了的搪瓷痰盂，看似做工精美，加上極富特色的吉祥圖案，很容易讓外國人誤以為是「中國風」，有漢字、中國元素是很潮的商品。

售賣這些搪瓷痰盂的商家形容：這是一種中式的傳統，獨具特色的中式花卉紋飾點綴，非常傳統的搪瓷工藝，自用送禮兩相宜，是餐桌上不可或缺的裝飾品。痰盂本身大容量的特點可以裝多種水果和食物，甚至可以代替冰桶來冷卻香檳、葡萄酒。

網路上一組外國人手舉痰盂乾杯的圖片，從國外一路火到國內，讓人看了忍不住感慨，「這波，尷尬性極強」。

山東臨沂是中國80%搪瓷的出產地，當地一名商人表示，「一個痰盂成本價12元，賣給國內利潤率不超過10%，賣到國外，無疑能賺的更多」。

廣州一名專營在亞馬遜出貨的出口商表示，「10元一個的痰盂賣400肯定是高了，但正常來說，漲價還是合理的」。他分析成本，痰盂生產成本12元，重量約0.7公斤，按照亞馬遜物流配送計算，運費不會超過30元，即使再加上30%的營銷費，每單發海外的成本也不會超過60元，相較於將近400的出售價，利潤空間仍然非常大。