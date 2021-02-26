關係解凍？脫貧表彰大會 阿里列先進集體

中國官方表揚大會阿里巴巴名列其中，引起關注。 （中央社檔案照片）

阿里巴巴作為互聯網企業代表，獲評全國脫貧攻堅先進集體。消息一出，阿里巴巴股價 在香港 股市由黑翻紅。外界猜測，在北京當局一連串針對阿里巴巴與螞蟻金服的負面評論不斷之際，官方釋出善意，雙方關係似有解凍跡象。

中央社報導，阿里巴巴集團創辦人馬雲去年10月批評當局金融監管制度後，習近平去年11月親自叫停阿里巴巴旗下螞蟻集團的首次公開發行（IPO）。其後，中國 國家市場監管總局也對阿里巴巴涉嫌壟斷的行為立案調查。

阿里巴巴股價25日早上在香港股市一度跌近2%，但阿里巴巴獲評「全國脫貧攻堅先進集體」的消息傳來後，股價立刻由黑翻紅，一度上漲超過2%。

阿里巴巴在發給中國媒體的新聞稿中表示，據統計，8年來，阿里巴巴平台農產品銷售總額達到一兆元（人民幣，下同）。最近三年，832個國家級貧困縣在阿里巴巴平台的網路銷售額超過2700億元。

另外，香港經濟日報報導，阿里巴巴平台已培訓出超過十萬的農村主播，年農產品銷量超30億元；為12省80個縣（區）的建檔立卡貧困戶免費提供1013萬人次補充健康保障。至於女性脫貧項目，累計幫助貧困女性達到128萬人。