老父代女兒受獎哭了上熱搜…「你一哭，我們也跟著流淚」

「全國脫貧攻堅楷模」黃文秀父親黃忠杰（左圖）代女兒戴上大紅花，灑下淚水。右圖為黃文秀生前工作照。（ 新華社）

「全國脫貧攻堅總結表彰大會」25日在北京 舉行。當國家主席習近平講話提到「全國脫貧攻堅楷模」黃文秀時，代她受獎的父親黃忠杰不禁以掌覆面，眼中泛淚，此畫面一度衝上熱搜，有網友說：「你一哭，我們也跟著流淚。」生於1989年的黃文秀曾任廣西村官，2019年遭遇山洪暴發，因公殉職，享年30歲。

南方都市報報導，2016年夏，黃文秀從北京師範大學思政所碩士畢業。臨畢業，她跟導師商量說，她想要回家鄉。導師回憶，這個「像幽蘭一樣有暗香」的女生說，在家鄉更能發揮她的特長，她有信心自己能做好，能幫到很多人。「作為導師，其實我挺佩服她的這種選擇。」

據報導，黃文秀出生於廣西百色田陽縣的貧困村。讀高中，黃文秀得到教育 扶貧資助、愛心人士支持，她才完成了大學和研究生學業。

黃文秀如願考錄為2016年廣西壯族自治區選調生，黃文秀先在百色市委宣傳部工作，又被選派到田陽縣那滿鎮掛職，任黨委副書記。2018年3月，她主動報名奔赴樂業縣新化鎮百坭村，成為該村第一位女「第一書記」。

百坭村位於深山之中，對外交通閉鎖，住家比較分散。為走訪方便，黃文秀學會了開車，逐戶上門，兩個月摸清全村195戶建檔立卡貧困戶、883名貧困人員的狀況和需求。此後家訪不斷。

短短一年，她跑項目、找資金、請專家，在百坭村建起了規範化的砂糖橘產業園，並手把手教村民做電商，解決農產品銷路問題；與此同時，組織人員新建四個蓄水池，安裝17盞路燈，修好了一條1.5公里的通村水泥路。

2019年6月16日晚，擔心村裡發生洪澇災害的黃文秀獨自一人駕車回村，路遇山洪失聯。兩天後，搜救隊傳來不幸的消息：經指紋比對，黃文秀遇難。

北師大校方和校友組織的代表曾送去善款。但被黃文秀的父親黃忠杰婉拒。「他父親就說，我們看病是有多少錢看多少病，沒有什麼欠款，不用這個錢。」

兩年來，社會各界用種種方式對黃文秀致以敬意。人力資源和社會保障部、國務院 扶貧辦追授黃文秀「全國脫貧攻堅模範」稱號；中華全國總工會追授黃文秀全國五一勞動獎章。

黃文秀的導師說，在昨天的表彰大會直播中，看到了黃文秀的父親和姊姊，「我肯定也是挺為她高興和自豪的，但心裡也很感傷。」