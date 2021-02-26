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「人間奇蹟」習宣布近億人脫貧：沒哪一國能這麼短時間實現

特派記者呂佳蓉／北京26日電
2月25日，脫貧攻堅總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。習近平為脫貧攻堅楷模榮譽稱號獲得者夏森頒獎。(新華社)
2月25日，脫貧攻堅總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。習近平為脫貧攻堅楷模榮譽稱號獲得者夏森頒獎。(新華社)

中國國家主席習近平25日表示，中國在過去八年投入1.6兆元（人民幣，下同）扶貧，共計近億人順利脫貧。他並宣布，在迎接中共成立100周年之際，中國脫貧攻堅戰取得全面勝利，完成消除絕對貧困的任務。

新華社報導，北京人民大會堂25日舉行「全國脫貧攻堅總結表彰大會」，包括總理李克強和栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際及韓正等全體中共中央政治局常委，以及國家副主席王岐山均出席。

習近平在會中指出，現行標準下，9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽（摘除貧困標籤），12.8萬個貧困村全部出列，完成消滅絕對貧困任務。中共18大後，平均每年1000多萬人脫貧，相當於一個中等國家的人口脫貧。2013年提出的「精準扶貧」是打贏脫貧攻堅戰的致勝法寶。

BBC報導，習近平形容，中國「完成了消除絶對貧困的艱巨任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟」。

新華網稱，習近平在發表講話中還說出金句：「沒有哪一個國家能在這麼短的時間內實現幾億人脫貧。」

國務院「扶貧開發領導小組辦公室」牌子已摘下，「國家鄉村振興局」昨正式掛牌，鄉村振興局的兩名副局長與四名司長已公開亮相，均為前國務院扶貧辦的副主任和司長轉任，首任局長由前四川省委常委、組織部長王正譜出任。

儘管中共當局宣稱完成消除絕對貧困任務，但有關中國民眾生活貧困消息仍時有所聞。去年貴州一名24歲大學生吳花燕因貧病交加離世，極為貧苦的生活躍上新聞版面，每天生活費只有人民幣兩元。國務院總理李克強也曾公開表示，有六億人的每月工資僅人民幣1000元，這些人生活仍然極為不易。

而除了消除貧困，中國日漸惡化的貧富差距問題，卻似乎未能有效解決。BBC中文網去年9月曾報導披露中國貧富差距的現況和難題，可能成為未來社會的隱憂。

中國 習近平 中共

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觀察站／宣告中國沒窮人 習核心的「政治奇蹟」

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