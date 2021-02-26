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史上最年輕！28歲澳籍華裔任「VOGUE」中國版總編

中國新聞組／北京26日電
章凝在微博發文稱，她將加入VOGUE China。（取材自界面新聞）
章凝在微博發文稱，她將加入VOGUE China。（取材自界面新聞）

時尚雜誌「VOGUE」中國版「VOGUE 服飾與美容」總編輯張宇於去年11月離職後，主編位置一直空缺，2月25日，該雜誌正式對外官宣了新編輯總監由今年28歲的澳籍華裔章凝（Margaret Zhang）接任。這也讓她一舉成為VOGUE 史上最年輕的編輯總監。

香港01報導，康泰納仕集團25日宣布章凝成為「VOGUE 服飾與美容」全媒體編輯總監。康泰納仕集團全球首席內容官兼VOGUE全球編輯總監Anna Wintour表示：「Margaret是候選人中表現最傑出的一位，她國際化的成長背景、對數字媒體的精通，以及廣泛的興趣愛好，勢必能為『VOGUE 服飾與美容』帶來更好的發展。」

據報導，章凝 1993年於澳洲出生，是雪梨大學商科與法學學士，受興趣驅使，她選擇了時尚行業，早在2009年，章凝便開設個人blog「Shine By Three」，分享穿衣搭配與個人作品，身兼造型師、攝影師、導演、創意顧問等數職，是一位跨界工作者。2016年，她為「VOGUE Me」的創刊號製作了兩期數字版封面，並擔任封面人物。

報導稱，雖然網上質疑聲不斷，但章凝對此卻信心十足：「我認為『VOGUE 服飾與美容』有一個龐大的平台，可以向全世界以及本土公民傳遞個性化信息，這裡有一個巨大的機會來支持本地人才，包括電影、音樂、藝術以及時尚，並將這些帶向全球舞台，因為這是一個如此受認可的品牌，值得信賴。」

而接下來最令人期待的，或者要數她上任後的首位封面人物，她指出：「在時尚領域的方方面面，以一個無名同沒有個性的臉龐作為封面的時代已經過去，人們想知道他們（封面人物）帶來了什麼價值？觀點是什麼？如何與之產生關聯？」

另據界面新聞報導，章凝25日於個人微博寫道：「新年伊始，我很高興地告訴大家一個好消息：我將加入VOGUE China。期待著早日回到中國！」

上游新聞報導，章凝目前居住在紐約，每隔一個多月就會到中國。「VOGUE 服飾與美容」官方表示，她計畫一旦疫情穩定後，就搬到北京

康泰納仕集團宣布章凝成為「Vogue 服飾與美容」的全媒體編輯總監。（取材自界面...
康泰納仕集團宣布章凝成為「Vogue 服飾與美容」的全媒體編輯總監。（取材自界面新聞）

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