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「收到許願池撈出來的還款」 成都男拖1噸硬幣到銀行存錢

中國新聞組／北京25日電
成都農商銀行總行，收到50袋、總重近一噸的硬幣存款，動員10幾個人把這些硬幣搬進銀行。（取材自紅星新聞）
成都農商銀行總行，收到50袋、總重近一噸的硬幣存款，動員10幾個人把這些硬幣搬進銀行。（取材自紅星新聞）

「我工作四五年，從來沒有見到那麼多硬幣！」成都農商銀行總行營業部櫃員近日遇到了從業以來的「最大難題」：有人運了50袋、總重量接近一噸的硬幣來櫃檯存錢。「當時都有點懵，不知道怎麼處理這些硬幣。」

紅星新聞報導，運來這50袋硬幣的人，是成都市民鄧先生。鄧先生說，去年為一家文化傳媒公司做裝修，一筆24萬元的工程款遲遲拿不到手，為了付工人的工資，「後來我在他們倉庫裡發現了一堆一毛、五毛的硬幣，大概有三、四萬（人民幣）的樣子。我想著有總比沒有好，於是就將這一噸左右的硬幣收下了。」

為什麼會有這麼多硬幣？鄧先生有些無奈地說：「這個文化傳媒公司有一個項目，在某景點做了個許願池，這些硬幣是從許願池裡撈起來的。」

鄧先生帶著硬幣跑了好幾個銀行網點，得到的回覆是建議他自己拿到硬幣兌換機去兌換。「但那個機器很麻煩，經常卡機，我有時間就去存，這樣存了一個多月才存了2000多塊錢。」鄧先生嘆了口氣，「找了一個月都找不到地方存，到處打聽，聽說成都農商銀行總行可以解決這個問題。」於是，鄧先生開著車，拖著一噸左右的硬幣，來到了成都農商銀行總行營業部。

這筆硬幣的經辦人是成都農商銀行總行營業部的櫃員閻科宇，「我工作四五年，從來沒有見到過那麼多硬幣！」閆科宇說，這批硬幣被鄧先生用50個麻袋分裝起來，10幾個行員一起把這些硬幣從車上搬進銀行，總共用了25個現金袋才將這些麻袋裝完。

在清分中心，三個工作人員將硬幣放到清分機中分類、挑版別、挑殘，之後將硬幣放進包裝機包裝。預計三天才能清點完成。

成都農商銀行總行，收到50袋、總重近一噸的硬幣存款，動員10幾個人把這些硬幣搬進...
成都農商銀行總行，收到50袋、總重近一噸的硬幣存款，動員10幾個人把這些硬幣搬進銀行。（取材自紅星新聞）
硬幣以1毛5毛為主。（取材自紅星新聞）
硬幣以1毛5毛為主。（取材自紅星新聞）

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