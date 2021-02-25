名叫「罵建行」銀行拒錄用 男：不改姓

身為教師的罵瓊珊（左）說，因為這個姓經常遇到尷尬的事情。（取材自都市頻道）

河南一處村莊住著許多姓「罵」的人家，這個稀有的姓氏也帶來了不少麻煩，一位婦人透露，她兒子到銀行應徵，卻在入職前夕被發現名叫「罵建行」，由於該銀行最大的客戶是建行，因此被拒絕錄用。

「罵建行」本人回應稱，自己曾經應聘的是物業公司保安，其最大的客戶是建行。物業的工作人員看了名字，表示錄用可能有點不太合適，就沒有錄用。他說，不會因此改姓。

綜合媒體報導，「罵建行」來自河南周口商水縣周莊村，該村近200人姓「罵」。

據當地村民透露，他們原是「馬」姓的一支，因祖先清朝年間為官得罪雍正皇帝，才會被下令改姓「罵」，世代淪為賤民。直到民國初年，有人添上立人旁成為「傌」姓，表示重新獲得人權。

村民罵二偉說，因為姓氏特殊，給生活帶來了很多有意思的事情，「在外人看來，這個姓很特殊，很稀奇，但在我們自己看來，這只是一個普通的姓，與其他姓沒什麼區別。」

罵見鋒認為這個姓的好處就在於，能讓別人很快記得住自己，有時候身邊的人也會開玩笑說，給孩子起名「罵得好」「罵的妙」等。

24歲的罵瓊珊是一名教師，她說因為這個姓，經常遇到尷尬的事情。身為教師的她，學生經常會問罵瓊珊是否稱呼其為「罵老師」。

有人會給她起外號「小罵」，聽到之後還是很難受的，自己追問自己為什麼不能有個像「周」「王」這樣平常的姓氏。罵瓊珊說，小時候會介意這個姓，長大後就釋然了，姓氏只是一個代號。