不滿老師被調換 安徽阜陽一小學生全班蹺課

家長反對換老師。（取材自封面新聞）

安徽省阜陽市義務教育 學校六年級一個班級，開學日竟全班蹺課，原來是因為該班的語文老師被學校調換到其他年級，班上的30多名學生在家長支持下集體蹺課了。

綜合媒體報導，22日開學當天，各學校的校園裡一下子又充滿了讀書聲。但是在阜陽師範大學附屬小學，六年級（2）班的教室裡卻空無一人。

原來，2021年春季學期，該班的語文老師趙老師被學校調換到其他年級，為了表示反對，班上的30多名學生在家長支持下集體蹺課了。

有家長說：「趙老師從二年級開始擔任該班的語文老師，認真負責，能力較強，孩子們都很喜歡」、「有的學生聽到要換語文老師還哭了」、「換老師這個消息太突然了，家長們都不能接受。」

家長還說，因為這是孩子在小學階段的最後一學期，突然換老師會造成不適應感，擔心影響孩子以後升中學。

對此，阜師大附小盧校長表示六（2）班家長反映的情況，是正常的教學安排，目前仍在與家長進行溝通。而阜師大教育集團負責人高校長則表示，已得知此事，目前正在瞭解情況。

據了解，23日該班30多名學生仍未返校上課。