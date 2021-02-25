吃了送錯外賣餐點的下場… 大連女子家門被潑漆

張女士因吃了一份被送錯的外賣，家門被潑油漆，她懷疑是外賣員所為。（取材自澎湃新聞）

遼寧大連的張女士24日表示，前一天因吃了一份被送錯的外賣，她家的門被人潑了油漆，她懷疑是外賣員所為。

澎湃新聞報導，張女士稱，她意識到外賣送錯後，聯繫了外賣「主人」夏女士，夏女士稱這份外賣送給她，她吃完後，外賣員卻找上門索要。溝通無果後，她家門上被潑紅色油漆。

張女士報警並向「餓了麼」平台進行投訴。24日下午，「餓了麼」專員打電話給張小姐，表示會聯繫騎手管理部門調查此事，並在五個工作日內反饋調查進展。當地「餓了麼」騎手管理站站長表示，已嘗試聯繫涉事騎手，但這個騎手24日不出勤。

張女士表示，23日中午，一份有「鮮肉甜」和「香菇白湯」的外賣送到她家，總價33元（人民幣 ，下同，約5.1美元 ），「我自己沒點外賣，以為是我男朋友給我點的，問我了我男朋友，他說他也沒點。後來一看外賣單子，上面寫的是一號樓二單元，我家是一號樓一單元，這才明白是外賣員送錯了。」

之後，張女士嘗試與外賣「主人」夏女士進行聯繫，「我按訂單小票上面記錄的電話號碼打過去，還需要輸入一個轉接碼，因為雙方電話號碼都是保密的。接通之後我告訴她說『姐姐你訂的外賣送錯了地址，麻煩您聯繫外賣員取走吧』。當時外賣的主人給我說她自己會和外賣員聯繫。24分鐘之後，夏女士給我打來電話，說外賣送我了，外賣員說自己會出這份外賣的錢。」

「外賣吃完大約一小時後，外賣員回來找我索要外賣。我和他說『外賣我吃完了，外賣的主人說送給我，她說她已經和您聯繫過了』。在和外賣員溝通時，我也給夏女士打了電話，但是沒打通。聽我這麼說之後，外賣員便讓我出這份外賣的錢，我讓他去和外賣的主人聯繫。他找我要了外賣單，就在我家門口打手機 。考慮到天冷，我又骨折，我就把門給關上了。約摸過了半小時，我聞到一股油漆味，並聽見門外有聲音，我就開門去看，發現門上被潑了紅色油漆。我開門的時候，看到外賣員從樓梯上下去。」

按照張女士提供的通話記錄和外賣訂單，記者嘗試聯繫外賣的主人夏女士與外賣員核實，但由於餓了麼系統給訂餐者和外賣員都設置的虛擬號碼，兩小時一更新，目前尚未聯繫到人。張女士稱，夏女士出於家人安全考慮，不願接受採訪。