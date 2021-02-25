月喝21箱酒 47歲「酒精成癮」杭州男心臟驟停

五糧春白酒。（取材自愛採購）

浙江杭州一名47歲男子一個月喝了21箱白酒，在家中突然不適，送醫途中心臟驟停。他現在還躺在監護室的床上，還沒有意識，肢體會時不時抽動，這是家人等待他甦醒的一絲希望。

都市快報報導，林先生家在蕭山，27歲開始迷上喝白酒，一喝就是20年。用他妻子的話來說，這20年來林先生每餐至少一斤白酒，飯可以不吃，但酒不能不喝……久而久之「酒精成癮」。更嚴重的是，林先生患上酒精性心肌病，出現心力衰竭，心肌的收縮率只有正常人的四分之一。

林先生的妻子在當地開了一家超市，春節前她補貨進了一批酒：30箱勁酒，3箱五糧春白酒。超市進的酒，大部分進了林先生的肚子裡——一個月的時間，林先生一個人喝掉18箱勁酒和3箱白酒，算了算總量，喝下肚的21箱酒總量超過3萬毫升。

據報導，2月9日早上，林先生突然覺得胸口發悶，喘不過氣來，家人開著私家車把林先生送去醫院，哪知道林先生剛上車不久，在送醫途中突然心臟驟停，沒了呼吸。家人慌了手腳，20歲的兒子也在車上，他想到平時在電視上看到的心肺復甦的畫面，連忙為爸爸做起了胸外按壓。

半個小時左右，車子開到了離家最近的醫院。經過20多分鐘的搶救後，林先生的心跳終於回來了！由於大腦缺血的時間較長，再加上之前就有心臟的基礎疾病，林先生處在昏迷休克狀態，隨時有生命危險，隨後轉到杭州市第一人民醫院救治。報導稱，醫師團隊立刻開展亞低溫 治療，48小時內將林先生的體溫降到35-36攝氏度，以進行腦保護……漸漸地，林先生已經下降的血壓 慢慢上升，血壓被穩定住了，呼吸也恢復，種種跡象顯示，終於從死神手中奪回了林先生的命。

遺憾的是，林先生由於心臟驟停太久，恢復意識的可能性很小。