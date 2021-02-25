我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

月喝21箱酒 47歲「酒精成癮」杭州男心臟驟停

中國新聞組／杭州25日電
五糧春白酒。（取材自愛採購）
五糧春白酒。（取材自愛採購）

浙江杭州一名47歲男子一個月喝了21箱白酒，在家中突然不適，送醫途中心臟驟停。他現在還躺在監護室的床上，還沒有意識，肢體會時不時抽動，這是家人等待他甦醒的一絲希望。

都市快報報導，林先生家在蕭山，27歲開始迷上喝白酒，一喝就是20年。用他妻子的話來說，這20年來林先生每餐至少一斤白酒，飯可以不吃，但酒不能不喝……久而久之「酒精成癮」。更嚴重的是，林先生患上酒精性心肌病，出現心力衰竭，心肌的收縮率只有正常人的四分之一。

林先生的妻子在當地開了一家超市，春節前她補貨進了一批酒：30箱勁酒，3箱五糧春白酒。超市進的酒，大部分進了林先生的肚子裡——一個月的時間，林先生一個人喝掉18箱勁酒和3箱白酒，算了算總量，喝下肚的21箱酒總量超過3萬毫升。

據報導，2月9日早上，林先生突然覺得胸口發悶，喘不過氣來，家人開著私家車把林先生送去醫院，哪知道林先生剛上車不久，在送醫途中突然心臟驟停，沒了呼吸。家人慌了手腳，20歲的兒子也在車上，他想到平時在電視上看到的心肺復甦的畫面，連忙為爸爸做起了胸外按壓。

半個小時左右，車子開到了離家最近的醫院。經過20多分鐘的搶救後，林先生的心跳終於回來了！由於大腦缺血的時間較長，再加上之前就有心臟的基礎疾病，林先生處在昏迷休克狀態，隨時有生命危險，隨後轉到杭州市第一人民醫院救治。報導稱，醫師團隊立刻開展亞低溫治療，48小時內將林先生的體溫降到35-36攝氏度，以進行腦保護……漸漸地，林先生已經下降的血壓慢慢上升，血壓被穩定住了，呼吸也恢復，種種跡象顯示，終於從死神手中奪回了林先生的命。

遺憾的是，林先生由於心臟驟停太久，恢復意識的可能性很小。

47歲男子因一個月喝了21箱酒，心臟驟停進了醫院。（取材自杭州日報）
47歲男子因一個月喝了21箱酒，心臟驟停進了醫院。（取材自杭州日報）

血壓 低溫

上一則

富比士富豪榜 李嘉誠身家漲2成 重奪香港首富

延伸閱讀

多數患者沒症狀！ 腦動脈瘤如「無聲不定時炸彈」

多數患者沒症狀！ 腦動脈瘤如「無聲不定時炸彈」
法拉盛華男街頭遇襲？ 警：喝醉跌倒

法拉盛華男街頭遇襲？ 警：喝醉跌倒

氣溫驟降 醫師籲保暖防心肌梗塞、中風

氣溫驟降 醫師籲保暖防心肌梗塞、中風
茅台總工程師、首席白酒品酒師王莉 入圍院士候選人

茅台總工程師、首席白酒品酒師王莉 入圍院士候選人

熱門新聞

中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件
嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？