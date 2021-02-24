穿棉衣含棉花…「唐宮夜宴」14胖妞 「塞」出來的！

舞蹈演員穿上厚厚的連體棉衣，在嘴裡塞上脫脂棉，才能體現豐腴的唐俑形象。（新華社）

在2021年河南春晚上，河南鄭州歌舞劇院的14位「唐朝胖妞」憑藉舞蹈「唐宮夜宴」火遍網路。身著融入三彩元素的唐朝襦裙，肉嘟嘟的臉上畫著「斜紅」妝容，圓滾滾的身材…，14位舞蹈演員時而嚴肅莊重，時而嬉笑打鬧，宛如從博物館 中復活的唐宮美人。

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澎湃新聞報導，舞蹈演員大多纖瘦苗條，讓她們呈現出舞台上的圓潤效果並不容易。每次演出前，演員們都要用將近三小時化妝。為體現豐腴的唐俑形象，不足百斤的她們還要穿上厚厚的連體棉衣，在嘴裡塞上脫脂棉。「就像背了一床棉被在身上一樣，活動很不方便，而且特別熱，經常演出結束棉衣就已經全濕透了。」

報導說，在「唐宮夜宴」中，14位靈動可愛唐朝美人的真實身分，其實是皇宮裡的女樂官，整個舞蹈講述的就是她們在去皇宮夜宴表演過程中發生的一系列趣事。舞蹈沒有大氣恢宏的氣氛，而是從女樂官推攘玩鬧，梳妝打扮的生活小事出發，一舉一動像極現代的女孩們，又會覺得她們像從歷史中走來一樣，鮮活而靈動。

「我透過博物館裡的玻璃罩看著她們時，就像是在與前輩們對話。我們就思考如何用藝術的手法把唐代樂舞俑的生活場景、動感情愫融入作品。」鄭州歌舞劇院編導、主創之一陳琳看來，之所以把這樣一個題材搬上晚會，和整個創作團隊非常痴迷傳統文化有關。

據報導，幾個月前「唐宮夜宴」就曾在中國 古典舞的高級獎項「荷花獎」上亮相，而後經過反覆修改和創新，登上了2021年河南春晚的舞台，火爆「出圈」。