機票「白菜價」0.7折比火車硬座便宜 網友：來趟說走就走旅行

多地機票比火車硬座還便宜，不少民眾說，要來場「說走就走」的旅行。（取材自中國經濟網）

疫情 防控下的牛年春節，多個熱門航線機票跌成了「白菜價」，北京 到南昌100元，北京到杭州142元，不少人感慨兩張電影票就可以到杭州了！

中國 經濟網報導，據去哪兒旅行APP顯示，未來30天，從北京出發前往多個熱門城市的機票打出1折甚至不到1折的促銷價格。

其中，北京到南昌最低打0.7折，100元；北京到杭州打0.8折，142元；北京到三亞打0.9折，278元，而同一天北京到南昌的火車票硬座173.5元，北京到杭州的火車票硬座189.5元，北京到三亞的火車票硬座436元，也就是說，一張機票比火車票硬座還要便宜幾十甚至上百元。

針對當下跌到「白菜價」的機票，不少人發出感慨。有網友說，「自從我買到深圳飛北京200塊錢的機票，我的關於路程的價值觀就被顛覆了，比如我發現打車到機場要100塊，我：什麼？100塊我都能飛到武漢了！我不打！」也有網友表示，要趁機票「白菜價」來一場說走就走的旅行。

業內人士稱，隨著天氣回暖，疫情形勢向好，以及清明節、五一勞動節小長假日益臨近，人們壓抑已久的出遊熱情有望逐步釋放。雖然一些熱門城市機票跌出「白菜價」，但不少人發現，近日不少地方機票在悄然漲價。有網友吐槽，「忘記什麼時候看的機票了，做完別的事情回來再看就漲價了……」另有網友表示，「機票200+的時候我以為會降到100+，然後現在500+了……」

據攜程旅行APP顯示，3月份，北京到昆明的機票還保持在360元的低位，臨近清明節的3月底4月初已上漲到750元，漲了一倍還多，而五一小長假前也上漲到700元。不少人表示，趁著票價沒有大幅上調，要抓緊屯票了。

網友趙女士預期疫情好轉，提前預訂了五一假期去成都的機票。「這個五一假期可能是疫後旅遊高峰，大家都『憋瘋了』。現在訂票至少可以省一半的錢。」