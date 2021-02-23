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反對山東人叩頭拜年遭圍攻 網友：要退回清朝？

中國新聞組╱香港23日電
網上流傳山東人拜年景象。(視頻截圖)
網上流傳山東人拜年景象。(視頻截圖)

最近有許多山東人下跪叩頭拜年的影片在網路上瘋傳，可以看到農村裡不少人站在村道上或家門前作揖、下跪叩頭，場面蔚為壯觀；有自媒體為此發布「反對集體叩頭」的文章，沒想到稱其遭到大規模圍攻，不得不報案。

香港01報導，名為「呦呦鹿鳴」的自媒體人士近日發布「反對集體叩頭」的文章，指「見人就叩頭」的氛圍是一種無形的社會壓迫，對於不想叩頭的人，自是千般委屈。文章又稱，在家或在私人空間，心甘情願向父母跪拜，這沒有問題，但是如果擴大到公共空間，在街頭巷尾要求人叩頭一整天，見人就叩頭，這就是陋習，這是對別人的壓迫。

沒想到反遭山東地方官媒抨擊，稱磕頭「是中國存續數千年的淳樸民俗與傳統禮儀」，並針對「山東人的叩頭是陋習」的批評聲音表示，一定程度地暴露出作者以偏概全、思維固化的不足，抨擊該自媒體「為了蹭熱點、賺流量，『一竿子打翻一船人』。」

據報導，文章一出再度掀起激烈討論，有網友對官媒崩潰砲轟「造反啊！」、「搞復辟？」、「要倒退回清朝了！」還有人說「土葬，春節放鞭炮也是傳統民俗啊，怎麼取消之後官媒不敢有絲毫質疑呢？」自媒體人士呦呦鹿鳴則稱其遭到大規模圍攻，本人和家屬人身安全受到直接威脅，名譽遭到極大破壞，已無法正常工作、生活。

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