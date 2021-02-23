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光繪大師讓山海經神獸走進都市 外國人讚：中國式浪漫

中國新聞組╱廣州22日電
Roywang x insdaily《 粵繪神獸》。（取材自紫牛新聞）
Roywang x insdaily《 粵繪神獸》。（取材自紫牛新聞）

你能想像「山海經」裡的神秘異獸夜行於繁華的現代城市中嗎？夜幕下，白澤、青鸞、鳳凰等象徵祥瑞的神獸們散發炫麗的光穿梭在城市的各個角落，酷炫有趣十分吸睛。在外網刷到這組作品的外國人連連驚嘆：「這是只有中國人才能想到的浪漫」。

紫牛新聞報導，這組名為「粵繪神獸」的系列光繪作品，作品出自中國光繪藝術家王思博之手，他曾是一名旅日職業橄欖球運動員，因為傷病離開球場；此後鑽研光繪藝術十餘年，他以黑夜為畫布，燈光作畫筆，創作一系列中國風光繪作品，在國際上享有名氣。

據報導，談及這組作品的創作，王思博說，當時花了三個晚上，踩點了廣州十幾處地標，只為尋找最佳拍攝機位，最後選擇了在粵海關舊址、廣州塔、海珠橋、大劇院等九個地方完成創作。「我非常喜歡中國的古老傳說，特別是「山海經」裡帶有神秘色彩的異獸。」王思博說，在他看來，這些異獸本質上和光繪一樣，都是非常夢幻迷人的，「其實光繪特別需要創作者有天馬行空的想像力，才能創造出令人驚豔的作品。」

王思博將山海經裡的神獸帶進都市。（取材自紫牛新聞）
王思博將山海經裡的神獸帶進都市。（取材自紫牛新聞）

王思博創作時經常累得滿頭大汗。（取材自紫牛新聞）
王思博創作時經常累得滿頭大汗。（取材自紫牛新聞）

他把中國傳說裡的上古神獸完美地融入現代都市，夜幕下的奇特光影讓畫面顯得意境深遠，靚麗多彩；連世界最頂級的光繪藝術家Darren Pearson也評價他的「粵繪神獸」系列作品：「這是一個精采絕妙的創意。」獲得頂尖光繪藝術家肯定，「看到中國文化元素被認可和欣賞，有點驕傲。」王思博笑著說。

王思博說，在日本打球那段時間，一有空閒，他就喜歡拿著相機在日本的街頭小巷攝影。報導指出，一次接觸到畢加索的光繪作品後，他一下就被這種新奇的創作方式所吸引，當天晚上就買來了手電筒配合相機開始嘗試光繪攝影。沒有任何攝影基礎的王思博在空閒時瘋狂地陷入光繪創作中，2012年因傷退役後，他就全身心地投入到了光繪創作。

2016年，王思博憑藉作品「奧維耶多之花」參加了世界光繪大賽並突破性地取得了世界特等獎的好成績。2018年，在北京王府井大街，王思博和10位團隊成員用時7分鐘一氣呵成繪製了一幅670多平方米的「龍舞北京」光繪作品，創下「世界最大光繪圖案」的金氏紀錄。畫面中只見一條金龍張牙舞爪飛過長城，穿入祥雲之間，「整片廣場彷彿有了靈性一般」。

去年疫情期間，王思博創作了致敬逆行者的「白衣天使」主題系列作品。同時發起了「一束光·繪世界」活動，被法新社在全球報導。王思博通過網路徵集16個國家的抗疫文字，並用光繪的形式把這些文字畫在了不同的地點。「正是因為有了白衣天使們的付出，才給了我們更多勇往直前的力量。」許多網友看到作品後紛紛感嘆，「這才是藝術該有的樣子」「向醫護人員致敬」。

《鍾馗巡街》國風專題光繪。（取材自紫牛新聞）
《鍾馗巡街》國風專題光繪。（取材自紫牛新聞）
阿爾山火車站零下35度拍出的光繪作品。（取材自紫牛新聞）
阿爾山火車站零下35度拍出的光繪作品。（取材自紫牛新聞）
中國龍光繪作品。（取材自紫牛新聞）
中國龍光繪作品。（取材自紫牛新聞）
Roywang x insdaily《 粵繪神獸》。（取材自紫牛新聞）
Roywang x insdaily《 粵繪神獸》。（取材自紫牛新聞）
《奧維耶多之花》獲世界特等獎。（取材自紫牛新聞）
《奧維耶多之花》獲世界特等獎。（取材自紫牛新聞）

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