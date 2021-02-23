花數十萬打造情侶島 廣東小伙沒挽回愛情卻成全了愛情

「情侶島」上種滿了桃樹、櫻花樹。（取材自紫牛新聞）

廣東一名年輕小伙子為了挽回前女友，花費人民幣 數十萬元打造「情侶島」，沒想到女朋友沒挽回，卻吸引了大批遊客打卡。

紫牛新聞報導，今年30歲的小許是廣東清遠英德市九龍鎮河頭村的村民，原先在廣州打拚，從2018年開始，小許和女友在一起兩年。在小許的記憶裡，和女友一起看日出，成了他印象最深刻的事情，「凌晨5點半起來，6點看日出，站在高高的山上眺望全鎮，當時感覺幸福極了！」

後來小許為方便照顧父母，想回家鄉工作，但女友家在城市，家人比較反對女兒去農村發展，兩人的感情出現間隙。為了挽回自己的愛情，小許就有了為她打造一座「情侶島」的想法。

據報導，在小許打造的這座「情侶島」上有很多桃花、櫻花、粉黛草；小許表示，「這些花開起來十分美麗，尤其櫻花寓意著純潔的愛情，都是女孩子喜歡的。」

小許說，這座「情侶島」從2020年12月20日開始打造，直到今年1月底全部完工，「最開始要做整體的構思，畫出效果圖，然後準備花草、石頭、木板等材料。」小許還請當地的村民和工人在島上搭了拱橋、安置了鞦韆、堆了石頭路，「一共花了數十萬元，這些錢主要是之前在外打拚積攢下來的。」

報導稱，這座「情侶島」並不大，只有二、三十平方米，原來是村裡的一小片荒地，但現在卻被小許裝扮得異常漂亮。「情侶島」中央有一棵大桃樹，周圍還圍著一排小桃樹。還有一條小許精心打造的「愛心路」，整條路長約40米，路旁種滿粉黛草。

從遠處望去，白雲倒映在湖面上，小島在青山綠水的映照下甚是好看；「情侶島」一經打造完成，就在當地引發熱議，成了當地著名的景點。

雖然沒有挽回美好的愛情，但小許認為真心付出過就足夠了，「我雖然不善於表達，不會說甜言蜜語，但祝福她能找到更好的另一半。」

據小許表示，當地還有年輕人在「情侶島」上求婚、拍婚紗照；小許略微靦腆地說：「『情侶島』沒有成全自己，但卻成全了別人，見證了別人的愛情，也算是一件好事吧。」