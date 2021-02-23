「搞不好就跳長江！」黃鶴樓總設計師 向欣然81歲逝世

黃鶴樓重建工程總設計師向欣然逝世。（取材自人民網）

長江日報報導，黃鶴樓重建工程總設計師向欣然22日在上海因病去世，享年81歲。

據報導，向欣然是浙江鎮海人，他1957年考入清華大學建築系，1963年畢業於清華大學建築系，1963年分配到中南建築設計院，1978年參與黃鶴樓重建工作。

向欣然此前在專訪時曾透露重建黃鶴樓背後的故事。他表示，他重建黃鶴樓設計方案被選中，是「純屬偶然」。

黃鶴樓。（取材自長江日報）

1978年，武漢市繼1950年代首次倡議重建黃鶴樓之後，再次啟動了黃鶴樓的重建工作，並向全市廣大設計人員廣泛徵集新黃鶴樓的建築設計方案。

這時，向欣然所在的中南建築設計院，有一位老先生的方案，比較受領導們的賞識。於是，院裡成立了攻關小組，一共四人，其中便有向欣然。向欣然承擔的工作，除了替老先生畫效果圖，還要在這個方案的基礎上做一個備選的方案，以增加中選的保險 係數。到了後來，向欣然根據各方意見修改多次的備選方案更受歡迎，老先生也退出了小組。

方案定下來了，向欣然壓力反而更大了。當時，中國 國內尚無電腦繪圖技術，120餘幅建築施工圖基本都是他個人手工繪製。因為本科學的是普通建築學，缺乏古建築研究的教育 背景，對於仿古建築的施工圖，他完全沒有經驗，只能利用各種時間惡補，並到清華大學、華南理工大學、中南大學等學校請教專家。

來源：湖北广播电视台

回憶當時壓力之大，向欣然說，他常常晚上睡不著覺，1米8的個子只有120斤。

當時，即使他再努力，來自於各界的質疑仍無法避免。在第一次工程協調會上，一位領導當著40多人的面，問向欣然：「你能把黃鶴樓搞好嗎？」自認為被逼到牆角，沒有退路的他，站起來說：「搞不好黃鶴樓，我就去跳長江！」此言一出，四座皆驚。

1985年6月10日，在黃鶴樓落成典禮上，記者問他心情怎樣，他說，其實心裡最想大哭一場，多年的壓抑和憋屈，在那一刻釋放。