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「賣命也值得」…鈔票堆成山 河南公司年會發2700萬現金

記者賴錦宏／北京22日電
河南新鄉某公司年會，讓員工領取2700萬人民幣獎金，現場堆起了人民幣鈔票「金山」。（材自騰訊新聞網）
河南新鄉某公司年會，讓員工領取2700萬人民幣獎金，現場堆起了人民幣鈔票「金山」。（材自騰訊新聞網）

過年期間，河南新鄉某企業召開企業年會（類似尾牙），企業掌門人崔總現場拿出2700萬元（人民幣，下同，約417萬美元）現金獎勵業務經理們。其中，拿得最多的業務經理一人就抱走了400萬元（約61萬美元）。

來源：YouTube

據騰訊新聞網，而最讓人震撼的則是，崔總並沒有選擇其他比較含蓄的獎勵方式，而是直接將2000多萬元現金全部搬到了舞台上。當場將這一大座「金山」分發給被獎勵員工的手中，有些員工滿面笑容，甚至抱錢都快抱不動了。

該企業的企業年會影片也被傳到了網上。看到崔總將一捆一捆的獎金發給手下員工，網友們不禁投來的羨慕的眼光。除此以外大家也紛紛感慨崔總的大氣與格局。

有網友表示，「誰不想為這樣的老闆打工？」「這樣的企業想不做大都難！」「跟對老闆很重要，跟著這樣的老闆賣命也值得。」「大家都非常認可崔總的做法，比起很多只讓馬兒跑，不給馬兒吃草的企業強太多了。」

也有一些質疑的聲音。有一些網友不解這些業務經理到底是做了什麼事情值得這般巨款嘉獎？還有些網友認為獎勵歸獎勵，但將這麼多的鈔票落在舞台上是不是太過張揚高調？

但大多數人覺得，既然老闆能夠獎勵這麼多錢，那就證明這些業務經理為公司創造的價值遠遠不止這些。多勞多得，憑本事吃飯。這樣的制度本身就很公平。至於是否太過張揚，那是公司企業文化的風格，只要不違規違法就行，這樣直白的方式顯然更能促進員工的幹勁。

河南新鄉某公司年會，讓員工領取數2700萬獎金，員工幾乎抱不動現金，笑得合不攏嘴...
河南新鄉某公司年會，讓員工領取數2700萬獎金，員工幾乎抱不動現金，笑得合不攏嘴。（取材自騰訊新聞網）

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