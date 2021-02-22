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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

東北3省取消計畫生育？中國官方轉保守

中國新聞組／北京22日電
中國生育率不斷下降，引起官方重視。（路透資料照片）
中國生育率不斷下降，引起官方重視。（路透資料照片）

中國東北三省可能率先試辦放開計畫生育引發各界熱議。港媒引述中國去年一項大型調查顯示，近五成三的受訪者贊成取消計畫生育。但專家認為，即使東北試辦及全中國實施，也未必能提升生育率。

本報系聯合報報導，中國國家衛健委日前在答覆全國人大代表關於放開生育限制的建議案時，曾回覆這一建議「很有參考價值」，並指東北在深入研判對經濟社會的影響後，提出「全面生育政策」的試點方案。消息一出，引起社會熱烈討論。

在社會熱議之際，國家衛健委又發表聲明稱，指東北地區人口長期減少的原因是多方面的，「不是簡單放開生育政策就能解決的」，全面放開生育政策限制的觀點需要全面深入的研究論證。至於「東北地區將試點放開生育限制」、「生育政策將全面放開」等推測，「不是答覆（全國人大代表）的本意」。

衛健委上述聲明立即引起外界揣測，認為官方對東北試辦乃至於全中國取消計畫生育，改採保留態度。

專家分析：不想生、不敢生、不能生

另據健康時報報導，《大國空巢》作者、美國威斯康辛大學婦產科系研究員易富賢表示，長期以來「晚婚、晚育」的觀念早已深植於中國人的心中，加上國內人口遷移的增多，背井離鄉的年輕人離開了族譜文化的影響，漸漸遠離了傳統的生育觀念，加之離婚率的日漸升高，生育率的下降很難避免。

易富賢還指出，現如今高昂的房價和高額的養育支出，讓許多處於育齡年紀的年輕人「不想生、不敢生」，同時，各項經濟、社會政策都是圍繞一個家庭只有一個孩子進行的，產假等生育政策和教育體制等方面都難以為多胎家庭提供現實支持，導致二孩、多孩難以實現。

許多人也許想生敢生，但也「不能生」了。據中國人口協會的「中國不孕不育現狀調研報告」，中國已婚夫婦中不孕不育率達12.5%至15%左右，等於每八對夫婦中就有一對不孕不育。

易富賢說，中國的婚育年齡相比日本、韓國、新加坡等都有「後來居上」的勢頭，上述國家平均初婚年齡都超過30歲，導致一些夫妻喪失了生殖能力或出現了生殖障礙。

中國 計畫生育 新加坡

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