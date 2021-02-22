我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

「婚房變靈堂」兒陣亡邊界 母想告訴他女友「別等了」

中國新聞組／北京22日電
黨旗、國旗、榮譽，成為肖思遠短暫生命中輝煌的印記。（中新網）
黨旗、國旗、榮譽，成為肖思遠短暫生命中輝煌的印記。（中新網）

中國印度去年6月在邊界發生衝突，中國官方稱有4名士兵陣亡，其中一位身亡士兵肖思遠的父母日前接受媒體採訪時表示，很驕傲兒子為國家犧牲，但也因為非常思念兒子過年時還發了永遠收不到的紅包給他。肖思遠的母親還提到兒子有個女友，但不知道聯絡方式，想告訴那女孩，「別等了，好好過以後的生活」。

綜合媒體報導，肖思遠母親劉姨19日時接受採訪，她捂著眼睛哽咽表示，兒子是軍人，有他的職責，要保家衛國，不能退縮，「這些我都明白，但我就是特別特別想他，我只是一個母親」。

據中國官方公布的衝突細節，年僅24歲的河南人肖思遠，在衝突中突圍後仍義無反顧返回營救戰友，戰鬥至生命最後一刻，最後在中印邊境犧牲。

劉姨拿出家裡的相冊，與記者分享肖思遠和一名女孩的合照，劉姨說，兒子與女友是大學同學，只知道女孩的小名，本名和聯繫方式都沒有，「應該不知道思遠已經走了」，「一直想跟她說一聲『好姑娘，別等了，好好過以後的生活』」。

肖思遠。（取材自北京日报）
肖思遠。（取材自北京日报）

報導說，劉姨今年除夕夜還發了一個壓歲紅包給兒子，但另一頭永遠無法接收了。

肖思遠的父親肖勝松受訪時，亦流下眼淚說，「兒子是為國家犧牲的，我為兒子感到驕傲！我的兒子是好樣的！」他說，之前為兒子準備的婚房，現在成了靈堂。

肖勝松說，兒子非常懂事、獨立又孝順，從來不讓家裡人操心。他回憶道，兒子在軍中若沒有任務，也會與他們視訊聯繫，還會監督他別喝酒，「現在沒人管我喝不喝酒了，思遠的喜酒也喝不上了」。

去年春節肖思遠回家探親曾承諾，等下次回家帶上女朋友給爸媽見見，但沒想到那次與家人的分別竟成了永別。「他的這句承諾再也無法兌現了」，肖勝松說，兒子帶著這個遺憾走了。

肖思遠犧牲後，父親肖勝松總是像這樣拿著手機回憶與兒子視頻通話的場景。（中新網）
肖思遠犧牲後，父親肖勝松總是像這樣拿著手機回憶與兒子視頻通話的場景。（中新網）

肖思遠的小叔肖翰也回憶，「思遠在去年回來時還念叨著，今年春節回來探親，一定要和家人拍一張全家福照片，沒想到這成了他的另一個遺憾」。

而肖思遠曾就讀的河南農業職業學院，在官網刊登悼念他的文章，學院宣傳部副部長蔣鵬表示，追思烈士肖思遠，將激勵全校師生不忘初心，牢記使命，愛崗敬業，無私奉獻。

來源：華記正能量Alex Yeung channel

中國 邊境 印度

上一則

偷吃被撞見 川男竟持榔頭打傷情婦丈夫

下一則

中國磁浮規畫新線 北京-深圳只要3.6小時

延伸閱讀

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！
河南衛視唐宮夜宴 抄襲央視國家寶藏？網：哪撞臉了

河南衛視唐宮夜宴 抄襲央視國家寶藏？網：哪撞臉了
為再婚提親？李亞鵬陪小19歲彝族女友返鄉過年

為再婚提親？李亞鵬陪小19歲彝族女友返鄉過年
不滿女友與閨蜜度假 新州獄警槍殺兩人後自首

不滿女友與閨蜜度假 新州獄警槍殺兩人後自首

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手