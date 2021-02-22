「婚房變靈堂」兒陣亡邊界 母想告訴他女友「別等了」

黨旗、國旗、榮譽，成為肖思遠短暫生命中輝煌的印記。（中新網）

中國 與印度 去年6月在邊界發生衝突，中國官方稱有4名士兵陣亡，其中一位身亡士兵肖思遠的父母日前接受媒體採訪時表示，很驕傲兒子為國家犧牲，但也因為非常思念兒子過年時還發了永遠收不到的紅包給他。肖思遠的母親還提到兒子有個女友，但不知道聯絡方式，想告訴那女孩，「別等了，好好過以後的生活」。

綜合媒體報導，肖思遠母親劉姨19日時接受採訪，她捂著眼睛哽咽表示，兒子是軍人，有他的職責，要保家衛國，不能退縮，「這些我都明白，但我就是特別特別想他，我只是一個母親」。

據中國官方公布的衝突細節，年僅24歲的河南人肖思遠，在衝突中突圍後仍義無反顧返回營救戰友，戰鬥至生命最後一刻，最後在中印邊境 犧牲。

劉姨拿出家裡的相冊，與記者分享肖思遠和一名女孩的合照，劉姨說，兒子與女友是大學同學，只知道女孩的小名，本名和聯繫方式都沒有，「應該不知道思遠已經走了」，「一直想跟她說一聲『好姑娘，別等了，好好過以後的生活』」。

肖思遠。（取材自北京日报）

報導說，劉姨今年除夕夜還發了一個壓歲紅包給兒子，但另一頭永遠無法接收了。

肖思遠的父親肖勝松受訪時，亦流下眼淚說，「兒子是為國家犧牲的，我為兒子感到驕傲！我的兒子是好樣的！」他說，之前為兒子準備的婚房，現在成了靈堂。

肖勝松說，兒子非常懂事、獨立又孝順，從來不讓家裡人操心。他回憶道，兒子在軍中若沒有任務，也會與他們視訊聯繫，還會監督他別喝酒，「現在沒人管我喝不喝酒了，思遠的喜酒也喝不上了」。

去年春節肖思遠回家探親曾承諾，等下次回家帶上女朋友給爸媽見見，但沒想到那次與家人的分別竟成了永別。「他的這句承諾再也無法兌現了」，肖勝松說，兒子帶著這個遺憾走了。

肖思遠犧牲後，父親肖勝松總是像這樣拿著手機回憶與兒子視頻通話的場景。（中新網）

肖思遠的小叔肖翰也回憶，「思遠在去年回來時還念叨著，今年春節回來探親，一定要和家人拍一張全家福照片，沒想到這成了他的另一個遺憾」。

而肖思遠曾就讀的河南農業職業學院，在官網刊登悼念他的文章，學院宣傳部副部長蔣鵬表示，追思烈士肖思遠，將激勵全校師生不忘初心，牢記使命，愛崗敬業，無私奉獻。

來源：華記正能量Alex Yeung channel