中國磁浮規畫新線 北京-深圳只要3.6小時

中國國產高溫超導磁浮車。（取材自川觀新聞）

廣東省國土資源廳日前發布「廣東省國土空間規畫2020-2035年」，首次明確提出將建設京港澳高速磁浮和滬深廣高速磁浮兩大通道的構想。

以深圳到上海約1500公里、深圳至北京 約2200公里來看，若搭乘時速每小時600公里的磁浮列車，大約2.5小時就可以互通深滬兩市，以及3.6小時就可以互通京深兩市，比高鐵要節省超過一半時間。

據指出，高速磁浮列車運行時速定義在時速400至600公里，可以有效彌補高鐵和航空之間的速度空白，推動中國 立體交通網路的建構。

證券時報報導，「規畫」中提出，到了2035年，廣東全省常住人口規模為1.3億人，城鎮化水準約80%，建設廣州都市圈、深圳都市圈、珠江口西岸都市圈、汕潮揭都市圈、湛茂都市圈等5個現代化都市圈。

「規畫」同時預留6大重要交通廊道，包括北京－韶關－廣州－佛山－珠海－澳門 （京港澳高速磁浮）、上海－汕頭－汕尾－深圳－廣州（滬深廣高速磁浮）、北部生態發展區快速鐵路、粵北至沿海經濟帶快速鐵路、瓊州海峽通道、陽江－珠海－深圳高鐵（粵西到粵東沿海高鐵）。

廣東2高速磁浮規畫。

其中，京港澳高速磁浮、滬深廣高速磁浮，是廣東首次明確提出兩大磁浮高速通道的構想。不過，該規畫沒有披露相關的具體投資預算或其他內容。

對於廣深之間的高速磁浮通道，市場早有預期，而且有多個備選方案，不過從目前公開的線路方案看出，目前市場預期更傾向於從廣州東站經東莞蛤地站到深圳香蜜湖的方案，全長約110公里，未來將接入香港九龍站。

廣東關於磁浮的規畫早在前年就有動作，2019年11月，深圳市發展和改革委員會發布「廣深高速磁懸浮城際鐵路規畫研究」招標公告，公告內文明確指引投標方，研究將時速600公里高速磁浮列車應用到廣深第二高鐵的可行性方案。

來源：有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News

去年9月16日，中國工程院副院長何華武曾經在「創新與新興產業發展國際會議」上表示，當前中國時速600公里高速磁浮列車已進行的選線方案研究共有兩條，分別是滬杭磁浮與廣深磁浮。