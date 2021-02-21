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參加「中國詩詞大會」上海10歲男童暴紅

中國新聞組／北京21日電
黃嘉晨在「中國詩詞大會」中的表現獲得稱讚。（視頻截圖）
黃嘉晨在「中國詩詞大會」中的表現獲得稱讚。（視頻截圖）

文化類益智競賽節目「中國詩詞大會」第六季日前於央視播出，節目中一名來自上海的10歲男孩黃嘉晨，憑藉自己對詩詞的積累與大氣豁達的賽場表現，一路過關斬將，贏得一片稱讚。

香港01報導，黃嘉晨母親表示，黃嘉晨從小記憶力就非常好，在兩三歲時就能背誦數百首古詩詞。惟這番言論在網上引起熱議。

有一部分網友表示，背誦不應該被視為一種值得讚揚的能力，「直接說是記憶力大賽就得了，跟詩詞有什麼關係，不就是背嗎」、「真正的人才不靠背唐詩」。還有網友對於黃嘉晨所接受的教育方式表示質疑，「中國式的悲哀」、「浪費快樂童年」。

但也有網友認為，少年的能力來自家庭的熏陶而不是死記硬背，「有的人就是不相信有的孩子有記憶天賦」。更有網友說背誦詩詞是鍛鍊記憶力，還可從中收穫想像力、文化和價值觀，「詩詞藏文化，人家孩子喜歡，聰明又有毅力」。

事實上，據傳媒報導，黃嘉晨在古詩詞方面的專長，是基於個人興趣和堅持的結果，而不是父母教育的成果。黃嘉晨的母親表示，黃嘉晨除了背詩，還喜歡為詩配畫，他覺得給抄好的詩配個畫也挺好玩的。

黃母還稱，黃嘉晨上小學後基本上每天都能在晚飯前做完功課，飯後就有一段古詩詞學習時間。他花了一年時間背出「唐詩三百首」，接著用了一年時間背了近百首宋詞和毛澤東詩詞，隨後又用了一年時間回顧之前背過的詩詞，進一步理解詩詞的意思、了解詩人的生平。

據悉，黃嘉晨還與同學創立一個微信公眾號，用詼諧幽默的漫畫和通俗易懂的文字傳遞歷史和藝術的知識。黃母說，黃嘉晨心中還有一個小目標，「傳承博大精深的中華傳統文化，今後也要做到節目中嘉賓席的位置」。

黃嘉晨衝進擂主爭奪賽。（視頻截圖）
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