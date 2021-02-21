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「唐探3」票房火 外媒讚：首個向世界輸出的中國IP宇宙

中國新聞組／綜合21日電
中國春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的《唐人街探案3》。（取材自北京青年報）
中國春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的《唐人街探案3》。（取材自北京青年報）

中國春節檔電影今年開出亮麗成績，7天票房高達78.22億元（人民幣，下同，約12億美元），同比2019年增長32.47%。其中「唐人街探案3」七天假期狂攬35.62億元，成功領跑春節檔，更有媒體評價其為「第一個向世界輸出的中國IP宇宙」。

香港01報導，《唐人街探案3》是中國第11部票房達到30億元的電影，不但是第10部30億元票房的中國製電影，而且是最快突破30億元票房的電影，只花了83小時。

影片來源：中國電影頻道

「唐探」系列創下的高票房也引起海外關注，據Hollywood Reporter報導：「唐探3目前的票房表現遠超同檔期其他影片......大部分中國影視的從業者也看到了2021年影視行業復甦的信心。」Deadline Hollywood則大讚：「唐人街探案3對於經歷去年受疫情影響而停業的中國電影院而言，是一劑漂亮的強心針。」

北京青年報報導，從2015年「唐人街探案」以黑馬之姿橫空出世，到擁有三部電影和一部網劇，唐探宇宙格局漸漸清晰。此次的「唐探3」有著「承上啟下」的重要作用，電影中，系列前作的驚喜人物接連登場，不僅推動著破案的進展，前兩部電影和網劇的條條線索也交彙在一起，點出了未來故事的走向，最後眾偵探集結於東京塔的畫面，預示更多可能。

而去年開播的網劇版「唐人街探案」，引入除唐仁、秦風外的新的偵探主角，圍繞他們展開故事。網劇與電影處於同一個宇宙，劇情和人物也是相通的。更進一步拓寬了「唐人街探案系列」，終於打造出IP宇宙的概念。

從「唐探3」可以看出，這個系列的空間非常廣闊，「Crimaster世界名偵探排行榜」和排名第一的神秘人物Q是貫穿始終的線索，「唐3」不僅揭曉了Q的身分信息，還點出了未來故事的走向，「唐人街探案3」在「唐探」系列裡有著極為重要的意義。

少女思諾曾在「唐探1」給很多觀眾留下深刻印象，此次回歸，在最後留給秦風一個莫比烏斯手環，象徵著善惡彼此糾纏，意味深長，她的身份也是「唐探」系列未來的一個疑點。

中國春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的《唐人街探...
中國春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的《唐人街探案3》。（取材自北京青年報）
中國春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的《唐人街探...
中國春節電影總票房超過人民幣78億元，創下歷史新高。圖為票房排名第一的《唐人街探案3》。（取材自北京青年報）

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