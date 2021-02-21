熬13年 中文成聯國旅遊組織官方語言 秘書長拍影片祝賀

UNWTO秘書長祖拉布．波洛利卡什維利製作影片祝賀。(視頻截圖)

聯合國 世界旅遊組織（英文簡稱UNWTO）和西班牙政府正式通報，自2021年1月25日起，中文正式成為UNWTO官方語言。UNWTO秘書長祖拉布．波洛利卡什維利（Zurab Pololikashvili）就此專門製作影片並寫春聯祝賀。

澎湃新聞報導，UNWTO是全球最具影響力的政府間國際旅遊組織，現有159個成員國，總部設在西班牙馬德里，西班牙為其存約國。中國 於1983年加入該組織。

2007年11月，在UNWTO全體大會第17屆會議上，中方提議將中文列為該組織官方語言。全體大會採納中方提議，並通過對「世界旅遊組織章程」第38條的修正案，即「本組織的官方語言為阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文」。

根據UNWTO章程規定，該修正案經全體大會通過後，尚須三分之二以上成員國履行批准手續後方可生效。自2007年修正案通過以來，為推動各成員國盡快履行批准手續，促成中文成為UNWTO官方語言早日生效，中方聯合UNWTO做了大量工作。2021年1月，修正案批准國達到106個，符合法定數量，修正案正式生效。

報導稱，語言是人類觀念和思想表達的工具，是文化的重要載體。隨著中國綜合國力的不斷增強，中文的國際影響力持續擴大，中文在國際社會上得到更加廣泛的認可。中文成為UNWTO官方語言，提升UNWTO作為聯合國專門機構的完整性和權威性，提高中文在國際組織的使用地位和使用比例，有利中國在全球國際旅遊事務中發揮更積極的作用，分享中國旅遊業發展經驗和機遇，提高文化軟實力等。