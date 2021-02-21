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「人人影視」遭取締沒戲啦 中國網友喊：給我Netflix

中國新聞組／北京21日電
人人影視在四大字幕組中發展最興盛，今年起因版權問題，不少影片「台面上」無法下載。(圖：翻攝自人人影視)
人人影視在四大字幕組中發展最興盛，今年起因版權問題，不少影片「台面上」無法下載。(圖：翻攝自人人影視)

上海警方等單位2月初在多地取締「人人影視字幕組」，有分析認為，這是中國加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）及中歐投資協定後，宣示加大力度打擊盜版和保護知識產權的行動。但隨之而來的海外資訊被截流，引發網友反彈並要求開放Netflix等海外影視串流平台替代。

「人人影視字幕組」由網絡翻譯愛好者組成。在國家版權局，全國「掃黃打非」辦公室，公安部及最高檢四個部委督辦下，上海警方2月初查獲嫌疑人2018年起先後成立多間公司，在境內外運行「人人影視字幕組」應用程式及網站，透過境外網站下載影片翻譯及製片後上傳，並通過收取網站會員費等手段非法牟利行為。

美國之音報導，擁有超過800萬註冊用戶的 「人人影視字幕組」被查辦，引來許多中國網友哀號。廣東網絡作家野渡說，在中國要緊貼國際潮流脈搏，字幕組網站可能是唯一選擇。人人影視翻譯的作品幾乎都是不可能在國內公開放映的，特別是美國的，只能透過這途徑了解。「人人影視」提供了中國主流媒體所缺乏的選擇。

隨著「人人影視」被查辦，中國網絡上出現不少要求當局開放Netflix等海外影視串流平台的呼聲，這些網友說，取締字幕組網站不一定能徹底解決盜版問題，卻切斷了他們獲得西方信息的重要管道。

中國 美國 盜版

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