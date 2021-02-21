嗆聲世界時尚名牌 中國人有底氣說「不」

1979年皮爾·卡登在北京的時裝秀，敲開了中國時尚產業大門。（新華社）

時裝大師皮爾‧卡登（Pierre Cardin) 去年12月29日辭世，享耆壽98歲。他的離去，在中國 引起極大關注，這是因為，皮爾‧卡登被視為是當今中國時尚產業的開路先鋒。

在清一色只見「藍螞蟻」的年代，1979年3月，皮爾‧卡登就在北京 民族文化宮舉辦一場外國品牌時裝秀，當時還被嚴格限定只能作為少數外貿部門與服裝界人士的「內部觀摩」。

當年接獲通知到場採訪的新華社記者回憶，一名金髮女模特兒走到伸展台中央後停了下來，猝不及防撩起長裙。春光乍現的一剎那，台下所有人不約而同地全向後仰身，「就像浪打來一樣，整個一排都倒掉了，像是在躲避一種近在咫尺的衝擊波」。

皮爾‧卡登製造的衝擊波，衝開了中國的時尚產業大門。此後相當長一段時間，對於何謂流行，基本上都是洋人說了算。

皮爾‧卡登不只是開拓者，也是先知。他曾說過：「一個擁有10多億人口的國家，就是給每個人衣服上釘十顆鈕扣，那也是很大的市場。」

中國今天的發展證明了皮爾‧卡登的先見之明。剛過去的金鼠年，對多數產業來說都是艱辛的一年，即便是「高大上」的奢侈品產業也不例外。

根據貝恩公司的報告，2020年全球奢侈品市場萎縮了23%，唯獨中國市場仍出現48%的強勢增長，全年市場規模估計達3460億人民幣 。

在如此巨大商機的面前，再高傲的品牌都得低頭。因此，在牛年到來之際，眾家名牌業者無不爭相推出專為討好中國消費者的「牛年限定款」。

但如果說，當年皮爾‧卡登帶給中國民眾的是衝擊，今天一些西方名牌的「生肖限定款」，讓中國消費者感受到更多的恐怕是驚嚇。

以格紋設計聞名的某英國品牌，今年推出的限定款棒球帽，除了兩端冒出牛角，正面則是「簡單粗暴」地將品牌英文名第一個字母「Ｂ」與牛頭結合，這讓許多人聯想到中國一個低俗的俚語。

另一個法國品牌推出的鑰匙圈，直接在圓型皮革上鑲個「牛」字，就要賣2200人民幣，也讓不少網友直呼：「不敢相信自己的眼睛」。

嘲諷西方名牌的新年限定商品，成為春節期間中國網友的消遣。這除反映西方時尚圈對中國文化、市場的無知，也顯示關於什麼是品味，中國消費者已有了自己的看法，不再迷信「外國的月亮比較圓」。這幾年中國「國潮」崛起，是另一反證。

何止時尚產業如此，在國際舞台上，北京同樣愈來愈大聲在表達自己的觀點，也更不耐於西方的「說三道四」。更重要的是，今天中國已經積累了一定的底氣，能對更多無法接受的事、物說「不」了。