河南衛視唐宮夜宴 抄襲央視國家寶藏？網：哪撞臉了

「唐宮夜宴」節目(圖)表演中出現了大量著名文物及古代名畫，包括「婦好鴞尊」及「簪花仕女圖」等，有網友質疑抄襲央視「國家寶藏」。（影片截圖）

河南衛視展現唐朝歷史文化的舞蹈節目「唐宮夜宴」暴紅後，有網友在微博發文，指該節目與數年前央視「國家寶藏」展示唐代服飾的表演思路和表現手法存在相似之處，質疑是「模仿」和「抄襲」。但也有網友指出兩個節目一個走秀，一個舞蹈，可說毫不相干，如何「撞臉」？

香港01報導，節目被指模仿「國家寶藏」，河南衛視春晚導演 組19日回應稱，「唐宮夜宴」由鄭州歌舞劇院同名作品改編而來。央視文藝節目中心20日則在官微發布聲明，強調央視文藝播出的節目均受版權等保護，同時鼓勵文藝節目在借鑑交流中創新。

「唐宮夜宴」這支5分多鐘的舞蹈展示了唐朝女樂官從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。不少評論都盛讚該表演善於結合傳統和現代科技，透過5G 及AR技術結合虛擬場景和現實舞台，以呈現出玄幻華美的畫面。

據報導，河南「唐宮夜宴」近來在全國驚豔暴紅，惟有網友近日提出質疑，稱細心的觀眾覺得「眼熟」，指「唐宮夜宴」與央視節目「國家寶藏」「觀唐」古代服飾藝術再現的思路和表現手法如出一轍，「是巧合？是模仿？還是涉嫌抄襲？」

事件經報導後引起熱議，河南衛視春晚導演組表示，「唐宮夜宴」由鄭州歌舞劇院同名作品改編而來，曾獲第12屆中國舞蹈「荷花獎」古典舞評獎提名 。晚會欄目組精心設計，對時長進行部分壓縮，並運用5G+AR技術將虛擬場景與現實舞台結合，通過電視藝術化處理。

央視則發表聲明，重申鼓勵文藝節目在借鑑交流中創新，但強調這與抄襲模仿行為是有本質區別。

報導指出，不少網友在對比兩個節目後，均表示看不出是「抄襲模仿」：「不能說一模一樣，可以說是毫不相干。」「撞臉倒沒看出來，我只看到有人想出來碰瓷了。」「特別喜歡唐宮夜宴，很有特色，沒覺得抄襲，也不覺得是模仿，本就該鼓勵百花齊放，有競爭才有動力。」