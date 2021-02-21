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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

CDC：中國疫情進入最後撲滅階段 中援白羅斯10萬劑疫苗

中國新聞組╱北京21日電
中國援助白俄羅斯的新冠疫苗19日運抵首都明斯克機場。(新華社)
中國援助白俄羅斯的新冠疫苗19日運抵首都明斯克機場。(新華社)

新冠肺炎或將成為在全球或局部地區長期流行的傳染性疾病。中國疾病預防控制中心（CDC）主任高福指出，雖然目前已研發出新冠疫苗，但新的病毒變種出現，導致傳染性增加、局部地區疫情惡化等情況，將帶來更大的挑戰，他並指出，目前中國已進入新冠疫情最後的撲滅階段。

綜合媒體報導，高福近日在中心的周報上發文，指截至2021年2月3日，中國已接種3100萬劑新冠滅活疫苗。高福指，在中國疫苗接種的人包括有一線醫護人員、冷鏈行業工作人員、海外工作或學習的人員等，不良反應率不高於流感疫苗，證明其安全性。

對於防疫成果，高福稱，中國在發現新冠病毒後，立刻在全國範圍內啟動了防止新冠病毒肺炎的工作，用約兩個月時間就將國內病例的日增數量降到個位數，約三個月就取得武漢新冠肺炎疫情防治工作的決定性勝利。

儘管去年底今年初，河北、吉林、黑龍江三省的農村地區出現了大規模的地方性疫情，共報告新冠肺炎確診病例2000多例，但最終疫情也都得到有效控制。

不過，另據澎湃新聞報導，近日公布一項針對浙江省醫療衛生人員新冠疫苗接種意願的調查卻顯示，756名接受調查者中，對於新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願竟然分別只有42.46%和27.65%，明顯低於普通人群中新冠疫苗約90%的接種意願。

中國疫苗持續受到國際採購，據路透最新消息，巴西衛生部於當地時間2月19日表示，擬增訂3000萬劑由中國科興公司研發、巴西布坦坦研究所授權生產的新冠疫苗。

據香港01報導，中國用於援助白羅斯的10萬劑疫苗19日運抵白羅斯首都明斯克（Minsk）。白羅斯衞生部長皮涅維奇（Dmitry Pinevich）和中國駐白羅斯大使謝小用到機場迎接，並出席疫苗交接儀式。

中國此次援助白羅斯的新冠疫苗是由中國國藥集團研製和生產的新冠滅活疫苗，由中國國際航空公司免費運輸。

流感疫苗 中國 疫情

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