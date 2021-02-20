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吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

中國新聞組／北京20日電
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

住在北京朝陽某小區的菲菲今年度過一個很難忘的春節，除夕當天她被困在浴室達30多個小時，想盡各種辦法，最終通過敲擊浴室管道引起樓下鄰居注意而獲救。菲菲30多小時沒吃東西，來開鎖的王師傅還帶來了麵包和牛奶

來源:YouTube

北京日報報導，除夕凌晨，一個人住的菲菲像往常一樣去浴室洗漱，並習慣性地鎖上了浴室門。當她洗漱完之後，卻發現浴室門怎麼也打不開。

起初以為是門把手壞了，可擰了半天也開不了門，後來才發現是鎖芯的問題。「當時也沒帶著手機，無法通過電話求助，就有點著急了。」菲菲回憶道。

菲菲用刮眉的刀捅，摘下花灑打破淋浴房的玻璃，試圖伸手用掛在門鎖上的鑰匙從外側開門，最後又用腳踹門…，想盡辦法開門，卻都失敗了。

後來，菲菲開始向外求救。她先用語音喚醒了室內人工智能設備判斷當時的時間。浴室沒有窗戶，她每間隔一小時就大喊呼救，可一直沒有回應。

報導指出，菲菲用花灑不斷敲擊浴室管道，並大喊發出求救信息和位置，喊到嗓子啞了，她就喝自來水。終於在大年初二凌晨4點左右，菲菲的求救被樓下的鄰居聽到，幫她找來開鎖師傅。

聽說菲菲30多個小時沒吃東西了，開鎖的王師傅還特意給她買了麵包和牛奶，等在門外的鄰居一直陪著她，並給她加油打氣。在大家的幫助下，被困30多個小時後，菲菲成功脫困。

浴室門鎖被卸掉。（取材自北京日報）
浴室門鎖被卸掉。（取材自北京日報）
用花灑打碎的浴室門玻璃。（取材自北京日報）
用花灑打碎的浴室門玻璃。（取材自北京日報）

北京 牛奶 人工智能

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