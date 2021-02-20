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春節餃子包硬幣 河南童誤吞「卡」一年 硬幣都鏽了

中國新聞組／北京20日電
河南新鄉一名11歲男童於去年春節吞下兩個包有硬幣的餃子，X光片清晰可見硬幣的位置。（取材自看看新聞）
河南新鄉一名11歲男童於去年春節吞下兩個包有硬幣的餃子，X光片清晰可見硬幣的位置。（取材自看看新聞）

餃子是春節不可缺少的食品，中國北方地區特別流行在餃子中包硬幣的傳統習俗。河南新鄉一名11歲男童，於去年春節吞下兩個包有硬幣的餃子後卻沒有發覺，一年後腹痛取出發現被硬幣胃酸嚴重腐蝕，上頭的字樣已經不見。

來源：YouTube

香港01報導，河南新鄉的11歲男童近日開始發低燒，並伴有肚子疼痛、嘔吐等症狀。在當地醫院做了相關檢查後發現腹中有異常。

新鄉醫學院第一附屬醫院兒科醫師趙德安介紹指，「我們做例行的一個局部的檢查，發現在第四第五椎間盤這個左側有一個圓形的異物存在，就推測是一枚圓形的硬幣。在胃鏡下就發現在胃內有兩枚硬幣，其中一枚上面的字跡完全鏽跡斑斑，沒發現任何一個清晰的字樣，而且有分層的改變」。

做過相關檢查之後，兩枚硬幣從男童的體內取出。由於硬幣在男童的體內存在有近一年的時間，已經被胃酸嚴重腐蝕。「在胃鏡下我們發現這些硬幣周圍的組織發生了糜爛發紅，甚至有乾裂的情況，從這個胃鏡下這個硬幣目前存在這個情況來看，推測這個遺物在胃裡存的時間非常長」。

經過一番詢問，才得知男童的祖母於去年春節期間，在餃子內包有硬幣，被男童無意吃到體內。目前，男童的身體已無大礙，正在家中休息。

報導指出，傳統中，餃子裡吃到硬幣象徵新的一年有財源廣進的好運。男童的案例讓網友留言「看來吃到硬幣餃子並不一定是好運啊」。醫生也呼籲，若家中有孩子或者老人，應盡量改掉這個習慣。

硬幣在男童的體內近一年，已經被胃酸嚴重腐蝕。（取材自看看新聞）
硬幣在男童的體內近一年，已經被胃酸嚴重腐蝕。（取材自看看新聞）

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