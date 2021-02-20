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遼寧父子開車環遊中國54天 14歲兒不再厭學

中國新聞組／杭州20日電
徐先生和兒子一起攝影。（取材自紫牛新聞）
徐先生和兒子一起攝影。（取材自紫牛新聞）

還記得那對不上班、不上學開房車環遊中國的遼寧父子嗎？這趟54天的旅行在春節前結束，在父親24小時的陪伴下，原本厭學的兒子終於主動要求想返家讀書。家裡長輩感嘆孩子「懂事了」，徐先生高興的說，「以前他不願意見我，天天躲著我，到現在成天黏著我，一見面就掛我脖子上」。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，今年40歲的徐先生來自遼寧丹東東港市，他是一位攝影師，他與14歲的兒子開著一輛拖掛式房車，去年12月13日從遼寧丹東東港出發，途經西安、洛陽等古城，最後到達雲南麗江程海。歷時54天，全程9000多公里。

徐先生表示，子程（兒子）小學一年級時，夫妻倆因為工作忙碌將兒子交給岳母照顧。由於疏於對孩子的管束，加上老人的溺愛，孩子變得任性叛逆，會頂撞長輩，學習態度也越發鬆懈，甚至會因為作業的事情撒謊。

兒子的這種狀態讓徐先生很自責，思考後決定過一段父子倆的單獨生活，改掉兒子的壞習慣。

這一路，徐先生帶孩子尋訪古都、感受文化，房車備有廚具，父子倆一起下廚，停車休整時一起打掃衛生，徐先生很驚喜，這些事情是以前兒子在家時從來不做的事。

一趟旅行迅速拉近了父子倆的距離，兒子並對未知的事物和古老的歷史文化展現出了強烈的求知欲。徐先生也教兒子攝影，鼓勵孩子寫日記，子程的日記裡寫著，「他知道父母照顧他有多麼不容易」。

旅行中父子難免爭吵，第三十幾天時，父子倆在一次促膝長談中分享彼此的小秘密，「從那以後，我們關係就變得親密了，他開始黏我了，一直強調我們是朋友」。

2021年2月4日，他們結束旅行回家過年，徐先生表示，如果不是孩子主動要求想回來讀書了，可能「旅行還會繼續」。

結束旅程時，子程頗有感觸地說：「這段日子是我一生的財富，我還有很多缺點，但請相信我，我會努力克服，聽父母的話，做一個積極、快樂、優秀的人」。

回到家快兩周了，家裡長輩和周圍朋友都感嘆子程變化很大，會懂得幫忙做家務，對待家裡老人也很有禮貌，會主動問好。

報導指出，有網友評論他們「有錢任性」。徐先生說他們是普通家庭，房車本身並不貴，買的二手低配，旅途54天總花費1.6萬人民幣(約2476美元)，主要支出是交通費。

父子倆一起欣賞沿途的風景。（取材自紫牛新聞）
父子倆一起欣賞沿途的風景。（取材自紫牛新聞）
父子倆一起吃飯，關係變親近。（取材自紫牛新聞）
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