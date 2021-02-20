用鋼絲洗車、把硬盤充電…老父親的愛 好兒子吞下了

湖南一名父親拿鋼絲球幫兒子洗車，結果原本亮閃閃的車蓋就花成一片。(取材自瀟湘晨報)

都說父愛如山，這位父親的愛卻格外「沉甸甸」。瀟湘晨報報導，湖南永州一名程先生幫朋友出婚車，車上沾滿喜字不太好清理，父親嘗試許多方法都無效後，乾脆拿出鋼絲球來洗車，結果，原本亮閃閃的車蓋就花成一片。

據報導，看到父親行徑的程先生哭笑不得，他說車是奧迪A6，重新噴漆要花大筆錢，但父親的出發點是為自己好，像極了小時候自己做錯事，父親無可奈何的心情。

來源：YouTube

因擔心父親心疼，程先生並沒有告訴父親實情，也不打算維修，程先生覺得父親是出於好心，車漆也是父愛的見證，希望保存這份愛，並在拍攝的視頻中稱，「這是被父愛關懷過的車前蓋」。很多網友表示「這是沉甸甸的父愛」，同時也被車主的貼心所打動，同時恭喜車主喜「提純手工的限量款星空漆」。

報導稱，除了拿鋼絲球洗車，父愛的表現方式還有擔心兒子路上手機 沒電，老父親把移動硬盤當充電寶充了一天電，鬧了烏龍。

陝西咸陽一名男子發布視頻無奈地說：「你說我該怎麼辦，我不在家，我爸給我的移動硬盤裡充了一天電，它也沒爆炸，是福不是禍呀。」

男子說，移動硬盤現在還是好的，讀寫都沒問題。當時的第一反應是生氣，感覺很危險，擔心爆炸，後來又想了一下，「我爸太關心我了吧，這可能就是一種父愛吧」。對此網友也表示：「這充的不是電，是滿滿的父愛。」