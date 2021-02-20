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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

假期另類打工！她當上門「鏟屎官」 8天賺1400元人民幣

中國新聞組／北京20日電
小紅上門餵貓「鏟屎」服務中所拍下的圖片。（取材自封面新聞）
小紅上門餵貓「鏟屎」服務中所拍下的圖片。（取材自封面新聞）

農曆新年前，中國多地爆新冠疫情，當局因而提出「就地過年」的有關倡議，據統計，約有1億多人選擇不返鄉過年，其中，一名在成都工作的女孩在過年期間兼職「鏟屎官」，年假八天賺了近1400元（人民幣，下同，約215美元）。

香港01報導，來自安徽的小紅（化名）2019年大學畢業後到成都工作，今年是她第二次沒回家過年；小紅說，「第一次不回家過年是在2018年，大四即將畢業的我，為了多攢一些錢，選擇留在南京實習」。而今年為了響應「就地過年」的號召，以及想錯峰出行的意願，小紅選擇留在成都過年。

小紅表示，去年春節期間，她的一位朋友替返鄉過年的貓主人提供上門餵養、「鏟屎」等服務，賺了一萬多元，所以她今年也想試試看。因為自己也有養貓，「鏟屎」經驗豐富，小紅在網上發廣告後，開始自己的「鏟屎」服務。

據報導，小紅的上門「鏟屎」服務，最終定下來的生意穩定在四單左右，價格最貴的一單是75元。小紅在到達目的地後，要迅速給貓咪鏟屎、換貓砂，添糧換水。還有一位客戶將朋友的貓集中在自己家寄養，「去他家餵貓，我要給五隻貓鏟屎，這些貓咪還有12隻碗，每一次上門餵養，客戶還要求我把所有的碗清洗一遍。而我只收取這位客戶一隻貓咪的鏟屎、餵養價格」。

最終，小紅靠著「鏟屎」服務，在春節八天假期賺了近1400元。當被問及明年春節是否會繼續做上門「鏟屎官」時，小紅表示，「明年一定要回家了，要把這一年丟失的熱鬧再補回來」

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