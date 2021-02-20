「國寶」大熊貓生存力脆弱 最新基因研究找到原因了

在室外活動的大熊貓。(取材自紅星新聞)

浙江大學、深圳華大生命科學研究院和中國 大熊貓保護研究中心等單位，近日聯合發布大熊貓超高質量基因組研究的最新結果，其中大熊貓秦嶺亞種的基因組為首次發布；該研究指出，大熊貓生殖基因某些元素的丟失和突變，可能是大熊貓這一物種的繁殖力比其它哺乳動物低的重要原因。

紅星新聞報導，現生的大熊貓分為兩個亞種——四川亞種和秦嶺亞種，兩個亞種分布在四川、陝西和甘肅三省交界的高山峽谷地區。四川亞種頭大而偏長且嘴尖更像熊，而秦嶺亞種頭圓，嘴短更似貓。

該研究在染色體層次上組裝迄今為止最為完整的大熊貓兩個亞種的基因組，且秦嶺亞種的基因組為首次組裝。本次的基因組組裝，使得目前大熊貓的參考基因組在基因組片段的連續性（Contig）上提升200倍。基於超高質量的兩個大熊貓亞種的基因組數據和群體的重測序數據的深度分析研究，發現兩個亞種的分化時間發生在距今約1萬至1.2萬年前。

「本研究是迄今為止組裝最好的大熊貓基因組，也是第一次提供秦嶺亞種大熊貓的高精度基因組。為大熊貓的演化、繁育和保護等研究提供重要的資源。」 本文的第一作者光宣敏和蘭天明表示。

蘭天明告訴紅星新聞，本次對大熊貓秦嶺亞種進行基因組裝，主要是考慮到四川亞種與秦嶺亞種在形態和遺傳上均出現明顯的分化，並且每個亞種都有自己獨特的遺傳信息。

「如果我們不對秦嶺亞種進行基因組組裝，就沒有辦法發現秦嶺亞種獨有的基因組片段，而這些基因組片段很有可能與大熊貓的生存和繁育相關。因此，只有我們把秦嶺大熊貓的基因組組裝出來，才能夠通過深度的分析和研究，發現問題，並為秦嶺亞種的保護提供指導和參考」。

此外，蘭天明表示，與其他哺乳動物相比，該研究通過比較基因組學的分析發現，大熊貓基因組上的DACH2基因調控元件特異性丟失，並在SYT6基因發現特異性位點突變。DACH2基因與生殖系統中米勒管的發育相關，其突變會引起卵巢早衰進而會影響生殖。SYT6基因與精子的形成密切相關。由此提示，生殖系統中關鍵基因出現異常，可能是大熊貓這一物種的繁殖力比其他哺乳動物低的重要原因之一。

進一步比較四川和秦嶺兩個亞種，發現四川亞種IQCD基因受到強烈的正選擇作用。由於IQCD基因會影響精子的生成和受精，且已有研究顯示在不育的人群中該基因的表達量會偏低。所以，該項研究結果，又從另一個角度提示秦嶺亞種的繁殖力比四川亞種更低。