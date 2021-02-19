稱中國偷印度降雨 BBC被譏反智

圖為廣西梧州市氣象部門於2021年2月9日開展的人工增雨作業。（取材自觀察者網）

英國BBC日前報導稱，「中國 人工降雨操控天氣，導致印度 憂心」。針對這項指控，中國媒體紛紛出來打臉稱，許多國家都在在人工降雨，且「偷竊鄰國降水」根本是無稽之談，取笑BBC的反智報導。有網民表示，「我真擔心BBC編輯的智商」。

微信公眾號「長安街知事」報導，BBC日前報導稱，「中國當局多年來一直在進行天氣操縱項目……中國人工降雨雪展示了控制天氣的雄心，引起了鄰國的擔憂」，該媒體操心地聲稱，人工增雨作業影響面積達到550萬平方公里，意味著覆蓋中國近60%的面積，「在地區緊張局勢的背景下，印度等鄰國必定戰戰兢兢」。

去年12月， 中國國務院 發布「關於推進人工影響天氣工作高質量發展的意見」。將發展目標定為：到2025年，形成組織完善、服務精細、保障有力的人工影響天氣工作體系。人工增雨（雪）作業影響面積達到550萬平方公里以上，人工防雹作業保護面積達到58萬平方公里以上。

BBC又稱，中國的人工降雨技術不僅「影響印度夏季季風」，還「偷竊鄰國降水」。並聲稱，中國大量投資該技術，在地緣政治爭端日益加劇之際，加劇了鄰國的擔憂，「人們擔心的一個問題是，這項技術是否會對印度的夏季季風產生影響」。

氣象專家張明英指出，季風是大氣環流的結果，受到太陽輻射、緯度、地球自轉和地形等諸多因素的影響，僅靠目前人工的力量試圖改變整個大氣環流，從而影響季風是不可能的事情。他表示，人工降雨（雪）目前該技術還停留在試驗階段，並不具備控制天氣的能力。從專業角度來看，稱其為人工增雨更為準確，如果一個地區本就無雨，也沒辦法「無中生雨」。

在BBC推特評論區，網友顯然也無法理解這種反智邏輯，有人戲稱，「人工降雨叫天氣操縱，那發射火箭就是操縱宇宙了」。還有網友表示，「按照這個邏輯，貴國提倡的群體免疫，就是一起去……」。