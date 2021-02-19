「鬼滅之刃」聲優拜靖國神社 中國網友嗆全面封殺

日本「鬼滅之刃」聲優茅野愛衣就參拜靖國神社事件道歉，但中國網民仍不買帳。（取材自推特）

日本 知名聲優茅野愛衣稍早於一個廣播節目中提到自己參拜了靖國神社，以祈求平安，又指神社是個「讓人心情好的地方」，引起中國 網友強烈不滿，指要抵制其聲演的作品，並出征到其推特 表達不滿。

茅野愛衣日前就事件發表道歉聲明，指出自己認知不足，並將該集影片轉為私人，惟中國網友對道歉不買帳，堅持繼續封殺。

據星島網，茅野愛衣日前在YouTube上載了第152集的Podcast影片，並在影片中表示自己到了靖國神社參拜，祈求平安，但因其聲優的身分及敏感的日期，引起中國網友的強烈不滿，批評她的言論是「相當程度的挑釁及冒犯」，更出征到其推特及揚言抵制，要她「滾出中國市場」。

茅野愛衣就事件發表道歉聲明，稱經過反思及檢討後決定將有關影片轉為私人，又就自己的認知不足而道歉。然而，道歉並未能挽回網友的支持，有網友認為道歉並未足夠，亦有人表示支持Bilibili（中國大陸影音平台，俗稱B站）對她「全面封殺」。

但是，亦有中國網友認為茅野沒有做錯，不用道歉，「某些奇怪的網民神經特別敏感甚麼都能扯到政治」、「根本不用道歉！」等。

茅野愛衣是日本著名的聲優，曾為多套動畫配音，包括「鬼滅之刃」、「刀劍神域」及「未聞花名」等。