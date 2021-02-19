「鬼滅之刃」聲優拜靖國神社 中國網友嗆全面封殺
日本知名聲優茅野愛衣稍早於一個廣播節目中提到自己參拜了靖國神社，以祈求平安，又指神社是個「讓人心情好的地方」，引起中國網友強烈不滿，指要抵制其聲演的作品，並出征到其推特表達不滿。
茅野愛衣日前就事件發表道歉聲明，指出自己認知不足，並將該集影片轉為私人，惟中國網友對道歉不買帳，堅持繼續封殺。
據星島網，茅野愛衣日前在YouTube上載了第152集的Podcast影片，並在影片中表示自己到了靖國神社參拜，祈求平安，但因其聲優的身分及敏感的日期，引起中國網友的強烈不滿，批評她的言論是「相當程度的挑釁及冒犯」，更出征到其推特及揚言抵制，要她「滾出中國市場」。
茅野愛衣就事件發表道歉聲明，稱經過反思及檢討後決定將有關影片轉為私人，又就自己的認知不足而道歉。然而，道歉並未能挽回網友的支持，有網友認為道歉並未足夠，亦有人表示支持Bilibili（中國大陸影音平台，俗稱B站）對她「全面封殺」。
但是，亦有中國網友認為茅野沒有做錯，不用道歉，「某些奇怪的網民神經特別敏感甚麼都能扯到政治」、「根本不用道歉！」等。
茅野愛衣是日本著名的聲優，曾為多套動畫配音，包括「鬼滅之刃」、「刀劍神域」及「未聞花名」等。
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