推茅台總工程師當院士 貴州稱無愧、官媒促審慎

茅台集團總工程師、首席質量官王莉。（取材自封面新聞）

茅台集團總工程師王莉日前獲貴州省推選為中國 工程院院士候選人，引發巨大爭議，王莉甚至被調侃是「白酒院士」，官媒也發文稱「應慎之又慎」。中國工程院昨解釋稱，王莉還不是「有效候選人」。貴州推選小組負責人也回應，推薦皆按照相關規定，對於王莉的資格「完全沒有問題，完全問心無愧」！

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上游新聞報導，貴州省科學技術協會日前發布消息，指已舉行2021年貴州省推選中國工程院院士候選人評審會議，並審定擬推選馬建峰、周琦、王莉、張勝林4人，作為中國工程院院士貴州省候選人。

公開的資料顯示，現年48歲的王莉是茅台集團的總工程師，研究方向為發酵與輕工生物技術。但王莉被推薦為中國工程院院士候選人一事引發爭議，輿論質疑王莉有茅台集團在撐腰，背景雄厚。

官媒「央廣網」還發表題為「茅台總工入圍 院士候選人？當慎之又慎！」的文章，直指推薦致力於「釀酒」技術的研究人員評選院士，很難代表「科技興國」的戰略方向，也會引起民眾對院士推薦、評選標準的質疑。

評論還稱，茅台集團是著名釀酒企業，在貴州連續三年納稅第一，在此背景下王莉由貴州省科協推薦入圍中國工程院增選院士名單，會是一個容易引發議論的焦點。

科技日報報導，針對各方質疑，貴州省推選院士候選人領導小組負責人回應，該小組組織專家，對4人進行了嚴格的資格審查，確認4人均符合申報條件，沒有問題。

至於此次推薦候選人是否存在其他因素干擾，這位負責人明確表示「不可能」，「我們嚴格按照相關規定開展推薦工作，完全沒有問題，完全問心無愧」。

負責人說，王莉的推選，貴州省科協經過了慎重的考慮。既考慮了專家投票 結果，也出於為貴州培養和舉薦人才的需要。王莉至今已在茅台集團工作了整整26年，長期紮根生產一線，對茅台集團及白酒行業的發展貢獻良多。

截至目前，貴州茅台集團暫未作出回應。