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名牌紙袋搭上改造風 二手價炒到269元

中國新聞組／北京19日電
Gucci與日本經典漫畫哆啦A夢合作系列產品，依購買的款式不同而提供不同花色的聯名專屬紙袋。（本報資料照片）
Gucci與日本經典漫畫哆啦A夢合作系列產品，依購買的款式不同而提供不同花色的聯名專屬紙袋。（本報資料照片）

Gucci去年底與日本漫畫哆啦A夢合作多款產品，購買便贈送印有哆啦A夢公仔的紙袋。沒想到這款紙袋因為近日的「名牌紙袋改造」風潮，引發收藏熱潮。紙袋在二手買賣平台上被炒至上百元，有賣家開價269元人民幣一個(約41美元)，仍不乏購買者。

香港01報導，在二手交易平台「閒魚」搜尋「Gucci 紙袋」，可見大量賣家正出售印有哆啦A夢圖案的購物紙袋，價格根據紙袋規格大小和圖案款式在100元至200元人民幣不等。其中農曆新年限定款，即印有「金牛哆啦A夢」圖案的紙袋最受歡迎。

一名上海賣家出售該款紙袋時標註了「真的硬貨，非常有收藏價值，專櫃貨也很少」，並強調「發貨都會用泡沫紙打包好幾層」。根據這名賣家的定價，最便宜的窄版紙袋單個也要129元人民幣，而最貴的大尺寸紙袋為269元人民幣，仍吸引不少買家詢問相關情況並成功交易。

有網民猜測，該款紙袋能夠掀起炒風大賣，是因為近期流行「名牌紙袋改造」。

報導指出，小紅書等網站上有不少DIY名牌紙袋製作方式，把紙袋放入相同尺寸的PVC膠袋，將紙袋原有的手繩拆掉，再裝上兩條手柄，或在兩側加上孭帶，就能成功改造出一個帶有名牌Logo的「新包包」，看起來和普通手袋差不多。此外，時值辛丑牛年，「金牛哆啦A夢」別具收藏價值。

網民曬出改造後的紙袋。（取材自微博）
網民曬出改造後的紙袋。（取材自微博）
印有「哆啦A夢金牛」圖案的紙袋要價220元人民幣。（網頁截圖）
印有「哆啦A夢金牛」圖案的紙袋要價220元人民幣。（網頁截圖）

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