茅台全身都是寶？史上最貴茅台紙箱一個炒到500元

茅台銷售公司的「拆箱令」使眾多經銷商的高價茅台酒消失，卻讓茅台酒紙箱炒出了史上天價。（取材自中國證券報／東方IC圖）

一瓶53度500毫升的飛天茅台酒訂價1499人民幣 (約231美元 )，但因為遭囤積炒作，市面上根本買不到原價酒。貴州茅台酒銷售公司春節前推出控價穩市措施，要求100%拆箱銷售，實現庫存清零目標。結果酒不但沒降價，茅台酒紙箱成為新炒貨，一個竟被炒到人民幣500元，史上最貴紙箱讓民眾瞠目結舌。

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中國證券報報導，「1499元一瓶的茅台酒？不可能有。現在店裡的貨2700元一瓶」。在北京 西城區某特約經銷商店內，地上擺著10幾個茅台手提袋，每袋裝有兩瓶茅台酒，都是以2750元至2800元的單價賣出。

今年春節前，貴州茅台酒銷售公司頻頻推出「控價穩市」措施，希望民眾能買到酒，其中要求各經銷單位拆箱銷售比例要達到100%，否則就要處罰，還宣布將2020年可售茅台酒全部投放市場，實現庫存清零。

沒想到，春節期間，茅台酒市場越發瘋狂，甚至出現銷售茅台酒紙箱的通路，一個2020年茅台酒紙箱售價炒到500元，同規格普通紙箱每個售價不過3元。

業界人士透露，目前市場售價是茅台原箱酒（每箱6瓶）一瓶3300元、散瓶酒2700元，500元一個的紙箱因此起到重要作用。「買整箱茅台的人並不是自己飲用，不然不會在乎紙箱。就因為有紙箱，單瓶茅台身價才能再漲600元」。

報導引述白酒零售商林明（化名）表示，外行以為買箱子的人都是去裝假酒的，其實不然。買箱子的基本是最下游酒商，因為官方推出「拆箱令」，要將散瓶酒盡可能地變成原箱酒，考驗的是黃牛們的功力。茅台酒的紙箱和每瓶酒都有對應的批次和編號，彼此對應才算集齊原箱。

林明還指出，茅台酒全身都是「寶」。除了箱子外，飄帶、酒杯、繃帶、提袋、驗酒器等都可以流通：飄帶一根2元，原裝酒杯一套30元，繃帶一條15元，手提袋一個100元。

報導指出，茅台不光炒酒還炒紙箱，有業界網友指出，散瓶茅台酒容易仿冒，但原箱酒就可排除造假，而且送禮更有面子與裡子，才會出現批發的箱裝酒竟然比零售的散瓶酒貴、紙箱竟喊到500元的奇特現象。