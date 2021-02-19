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東北人口流失 擬全面開放生育 網友批「先把經濟搞好」

記者呂佳蓉／綜合報導
因為新生兒減少、青年人口外流嚴重，東北成為當局生育政策重點區。(取材自百家號)
因為新生兒減少、青年人口外流嚴重，東北成為當局生育政策重點區。(取材自百家號)

中國擬在東北地區全面取消計畫生育。國家衛健委18日表示，「建議率先在東北地區全面開放人口生育限制」很有參考價值，會在相關基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。不少網友對此大嘆原因在「經濟」，不將經濟搞上去，「新生人口再多也是外流的份」。

東北地區的人口流失嚴重，去年全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群提出率先在東北地區全面開放人口生育政策，以因應人口流失危機。對如何解決東北地區人口減少的問題，國家衛健委昨在官網上發布對全國人大代表「關於解決東北地區人口減少問題的建議」的答覆。

對於東北地區人口總量減少，國家衛健委指出，原因在於區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性與系統性問題。資源枯竭與產業升級轉型，大批年輕的勞動力流向經濟更好、工資更高的地區。其次，儘管東北地區的生育政策相對寬鬆，但生育意願仍不高，這與經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等影響相關，生育政策對生育行為的影響大為減弱。

國家衛健委說，東北可實際進行探索，需做好政策調整後人口變動測算、研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件，以及評估政策變動的社會風險等。

衛健委並指出，中央將通過預算內投資，支持城企合作，增加普惠托育服務供給。協調教育部等7部門加快建立健全育幼等緊缺領域人才培養培訓體系，明確每個省份至少有1所本科高校開設托育服務相關專業。加大對托育服務機構投入和幼師隊伍培養。

觀察者網報導，相關議題曝光後，網上掀起不少討論。多數網友認為「不願意生」跟開放生育政策也沒多大關係，「開放了也養不起啊」。「不解決產業、就業、房價、學區房等問題，有多少人敢放開了生啊」，「東北的人口淨流出，你多願意生都沒有用」。有網友感嘆獨生子女未來贍養老人、下一代壓力實在太大，「年輕人只能拚身體，祈禱自己別有病，要不一家子就垮了」。

教育部 就業 預算

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