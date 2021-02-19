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新冠病毒「培養基」 中國醫學期刊點名海鮮水產品

記者陳言喬／北京19日電
海鮮水產品可能是新型冠狀病毒滋生的「培養基」。（取材自澎湃新聞）
海鮮水產品可能是新型冠狀病毒滋生的「培養基」。（取材自澎湃新聞）

中國學者根據多個新冠肺炎案例樣本，認為新型冠狀病毒與海鮮水產品密切相關，海鮮可能是新型冠狀病毒滋生的「培養基」。這項論據近日刊發於「醫學爭鳴」雜誌。

「醫學爭鳴」雜誌創辦於1980年，是解放軍第四軍醫大學主管的國家級重點學術期刊、北大核心期刊，現被萬方收錄（中）等權威機構收錄。這篇題目為「海鮮水產品可能是新型冠狀病毒滋生的重要培養基」一文，於2月8日網路首發於「醫學爭鳴」，作者來自桂林醫學院廣西糖尿病系統醫學重點實驗室。

作者提出，全球範圍內海鮮批發市場、海鮮冷凍加工廠、魚市是新冠疫情病例聚集性暴發場所。文中，作者梳理了多起海內外發生的海鮮相關疫情。

2020年1月24日「Lancet」（刺胳針，又譯柳葉刀）最先報導的首批41名新冠患者中，27例（65.9%）曾去過華南海鮮市場。2020年1月26日，中國疾病預防控制中心披露：華南海鮮市場被檢出SARS-CoV-2。首批華南海鮮市場環境採樣585份，其中33份樣品含有SARS-CoV-2核酸，其中93.9%（31/33）陽性標本分布在華南海鮮市場的西區，尤其是西區的七街和八街，陽性標本多達14份（42.5%）。

2020年6月北京新發地疫情，7月爆發的大連凱洋海鮮公司疫情，9月發生的青島大港公司相關疫情中，11月8日天津疫情等多起案例，均顯示確診患者都有進口冷鏈海鮮食品接觸史。

另外，自2020年6月以來，中國已有至少10餘省份先後在冷鏈凍品中檢出SARS-CoV-2陽性。這些證據顯示，海鮮、凍肉可能是滋生SARS-CoV-2的「培養基」。

該文還梳理國外海鮮市場、海鮮加工廠聚集性感染的情況。自2020年5月以來，美國、英國、西班牙、義大利、泰國等多家海鮮市場、海鮮加工廠、魚市集中暴發新冠感染。

6月7日，美國太平洋沿岸的海鮮加工廠Pacific Seafood in Newport共檢測376名工人，其中124人（33%）陽性。泰國自12月17日至30日10餘天內，Samut Sakhon省Mahachai 海鮮市場員工感染新冠病毒者超過1000人。這些證據也提示，海鮮可能是SARS-CoV-2滋生的重要培養基。

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