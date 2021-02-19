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曾說「2千人民幣比3千美元幸福」 復旦反美教授移居德州挨批

中國新聞組／北京19日電
復旦大學教授陳平曾大力砲轟美國，卻早就定居美國德州許久，讓不少中國網友氣炸。（取材自微博）
復旦大學教授陳平曾大力砲轟美國，卻早就定居美國德州許久，讓不少中國網友氣炸。（取材自微博）

復旦大學教授陳平17日在微博發文並接受訪問談親身經歷美國寒潮的文章和報導，透露他已在美國德州安家，引發網民及外媒嘲諷「不是說過『兩千人民幣比三千美元過得幸福』嗎？怎麼定居美國花美元了？」，有網民戲稱陳平完美詮釋了「反美是工作、赴美是生活」、「難道是陳老師機票買錯了？」。

陳平在他的「眉山論劍」微博寫下，「我現在所在的德州首府奧斯汀的高科技區，在15號因突降幾十年不遇的冰雪（最低溫度只有零下十度）停電7小時」。文章並附上自己在一棟住家前冰天雪地的自拍照。陳平並在文中說，美國新能源的脆弱性，值得中國的發改委和地方政府警惕，不能片面學西方模式。

陳平同時還向陸媒觀察者網描述了他在德州首府奧斯汀的生活狀況。報導引述陳平說，他被困在家中無法出門，當地商店的蠟燭、打火機、炭爐和所有野營必需品都賣光了，他已做好斷水、斷電、通信中斷的準備。

陳平稱「我的現代化新家面臨能源危機，因為只有電爐，沒有天然氣和其他能源」；「我家還是特別選的平房。如果樓房，甚至高層樓房，斷電後就無法生存」。他所在的區域位於德州首府奧斯汀西北部，高科技區，離蘋果，甲骨文公司很近。

陳平說，「美國軍方還誇口要和中俄打核戰爭，一次寒潮就把美國近半沿海地區的電網和交通打殘了」。

自由亞洲電台報導，「陳平在德州有新家」的文章及報導一出，立刻引來部分網民和外媒的關注。陳平是著名的「反美教授」，曾因演講視頻在網絡上暴紅，他在視頻中說：「照我的計算，如果我在中國一個月2000元人民幣的工資，雖然換算成美元不到1000美元（註：實際上是不到300美元），卻遠比在美國有3000美元還要舒服得多。美國現在是生活在水深火熱之中，非常簡單，美國沒有公共交通……」。

陳平的微博也因此激起網民留言一面倒的批評聲浪，「又一個住在美國，吹中國的人」、「這事好黑色幽默」、「一方面全家移民一方面處處煽動中國與西方與美的對立」。

報導指出，和陳平一樣「反美」卻被打臉的還有人民大學國際關係學院副院長金燦榮。他曾公開表示不建議送小孩出國留學，日前卻為留美的兒子主持婚禮，被網民大罵虛偽而一度上了熱搜。

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