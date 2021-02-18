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每月5.5億活躍用戶 抖音搜索威脅百度

記者戴瑞芬、蔡敏姿／綜合報導
TikTok為北京字節跳動旗下抖音國際版，廣受青少年喜愛。（路透）
TikTok為北京字節跳動旗下抖音國際版，廣受青少年喜愛。（路透）

字節跳動CEO張楠17日透露，旗下的抖音視頻搜索每月活躍用戶數已超過5.5億。這是抖音首次公布搜索活躍用戶數，抖音搜索超越微信搜一搜的月活用戶5億，並將威脅百度搜索的龍頭地位。但抖音國際版TikTok則遭到歐盟消費者組織投訴，指其涉嫌違反消費者法律，並未能保護兒童免受隱藏廣告和不當內容的侵害。

界面新聞報導，張楠是在發布抖音搜索首支年度短片和春節抖音數據報告時透露，抖音視頻搜索月活用戶已超過5.5億。張楠認為，行動端平台視頻化，搜索作為信息獲取最直接的途徑，也在視頻化。

張楠進一步宣布，未來一年抖音將加大對視頻搜索的投入力度。顯示在行動互聯網時代，透過App打造「內容+服務」已是大勢所趨。

張楠說：「抖音希望成為視頻版百科全書，那視頻搜索就將是這部書的索引，是尋找答案，收獲新知的入口。」

張楠隨後也在個人微頭條招兵買馬，表示未來一年，抖音將加大對搜索的投入力度，歡迎對視頻搜索感興趣的人加入。

可以看出視頻搜索是抖音今年業務重點，由於搜索是用戶主動獲取信息的行為，更適合分發長時效內容，有助於抖音的內容生態建設。

路透報導，抖音國際版TikTok周二遭到歐盟消費者組織BEUC多項投訴，指其涉嫌違反歐盟的消費者法律，並且未能保護兒童免受隱藏廣告和不當內容的侵害，其中包括TikTok的服務條款。

該組織稱，TikTok不利於其用戶，它的版權條款同樣不公平，因為它們賦予TikTok一種不可撤銷的權利去使用、分發和複製用戶所發布的視頻，沒有任何報酬。

TikTok發言人回應，公司已經研發出應用程式內部的一項隱私權政策摘要，讓青少年能更易於了解TikTok的隱私權立場。

抖音 TikTok 歐盟

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