漸凍症張定宇、詩詞家葉嘉瑩 當選2020感動中國人物

武漢金銀潭醫院院長張定宇。（新華社）

由中央廣播電視總台舉辦的「感動中國 2020年度人物評選」於17日晚上公布結果，當中有10人及一個團體當選，包括隱瞞自己患漸凍症堅守領導防疫工作的武漢市金銀潭醫院院長張定宇，以及著名古典詩詞學者葉嘉瑩。

除了張定宇及葉嘉瑩，當選者還包括去年在安徽洪水中殉職的消防隊員陳陸，於山區創辦免費女子高中的張桂梅，創辦共享「抗癌廚房」的萬佐成、熊庚香夫婦，曾參與「抗美援朝」志願軍的空軍原司令員王海上將，在疫情中任義工的速遞員汪勇，北斗三號衛星首席總設計師謝軍，在重慶市巫山縣帶領村民脫貧致富的毛相林，以及多次測量珠穆朗瑪峰的國家測繪局第一大地測量隊。

葉嘉瑩，1924年7月出生於北京的一個書香世家， 現為南開大學中華古典文化研究所所長，中華詩詞學會名譽會長 ，博士生導師，加拿大皇家 學會院士。

1945年畢業於輔仁大學國文系。曾任台灣大學教授、美國哈佛大學、密歇根州立大學及哥倫比亞大學客座教授、加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授，並受聘於中國多所大學客座教授及中國社會科學院文學所名譽研究員，2012年6月被聘任為中央文史研究館館員。

96歲的葉嘉瑩1948年婚後隨夫遷居台灣，1969年舉家移民至加拿大溫哥華。1979年，葉嘉瑩回到天津，於南開大學中文系執教3個月。1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」，並擔任所長。1990年，她被授予「加拿大皇家學會院士」，是加拿大皇家學會有史以來唯一的中國古典文學院士；2016年獲得「影響世界華人終身成就獎」。

央視報導，武漢市金銀潭醫院是最早接診新冠患者的定點醫院，收治病人全為重症和危重症患者。院長張定宇隱瞞自己患漸凍症的病情，顧不上照顧已感染新冠的妻子，步履蹣跚與時間賽跑，只想為患者多贏一秒。他說：「能幫助到別人，覺得很幸福！」

除了身患絕症堅守一線的抗疫英雄，江西南昌一家醫院旁的1元抗癌廚房，雖然沒有什麼山珍海味，但萬佐成、熊庚香夫婦18年來為病患家屬帶來溫暖，爐子廚具調料都無償供大家使用，讓一家人的早點鋪變成了千百個家的廚房。