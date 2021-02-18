過年出不了國 海南免稅店7天業績飆破8.5億

2月11日至17日，中國重點零售和餐飲企業銷售額比去年春節黃金周增長28.7%。(中新社資料照片)

春節七天假期於17日結束，受疫情 影響，民眾無法出國旅行購物。海南各離島免稅店，紛紛加大力度優惠吸引遊客上門。據海南省商務廳透露，海南離島免稅店在春節期間的銷售額已經超過8.5億元（人民幣 ，約1.3億美元），其中在情人節（14日）當日，銷售額就有逾2.8億元。

香港01報導，春節期間，海南各離島免稅店貨品足、品種多，不少品牌還推出免稅專供產品、新春套裝等，以滿足消費者需求。在做足疫情防控工作的同時，各離島免稅店推出的優惠活動，著實吸引了大量遊客前往購物消費，還成為了不可錯過的必逛「景點」。

三亞國際免稅城以「中免禮讚、恭賀新年」為主題，開展了滿額抽獎、代金券發放、會員多倍積分、品牌閃購等營銷活動，同時聯合抖音開展線下春節燈籠打卡活動。2月11日至2月15日，三亞國際免稅城累計接待量超13萬人次。海口市內免稅店推出300萬紅包任意搶的活動，據統計旅客購買最多的免稅品是化妝品和香水。

在對疫情防控的前提下，今年有1億人選擇就地過年。

交通運輸部初步統計，農曆新年7天長假全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客分別為2397.1萬人次、6722萬人次、290.2萬人次、357萬人次。值得注意的是，農曆新年前6日全國高速公路累計流量達約1.76億輛，比2020年上升97.31%，只比2019年下降22.4%。

商務部 17日披露的數據顯示，2月11日至17日，全國重點零售和餐飲企業銷售額約人民幣8210億元，比去年春節黃金周增長28.7%。全國網路零售額逾人民幣1220億元，在線餐飲銷售額比去年春節同期增長約135%。年夜飯系列商品銷售額比去年春節同期增長約54.9%。