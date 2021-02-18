這個城市最愛發紅包 1009元「大包」讓人羨慕

支付寶數據顯示，今年民眾參與紅包拜年上漲267%，長輩們也更愛線上上發紅包。（中新社資料照片）

春節假期尾聲，線上平台紛紛發布相關數據。支付寶 數據顯示，今年老百姓參與紅包拜年上漲267%，上海是最愛發紅包城市排行榜第一名。抖音 數據顯示，從小年夜至初四期間，抖音用戶拍攝了1.3億個短視頻雲拜年，成為新年俗；在各地倡導在地過年政策下，「一個人過年」也被搜索8萬次。

支付寶數據顯示，今年老百姓參與紅包拜年上漲267%，長輩們也更愛線上發紅包，60歲以上中老年人發紅包增長210%，收紅包增長近430%。江浙滬、廣東地區幾乎包攬最愛發紅包的前十名，北京 是唯一入榜的北方城市。

網易文創發布的中國壓歲錢調查報告也顯示，大部分人每年收到的壓歲錢總金額不超過人民幣5000元，上海、北京給壓歲錢的金額居前兩名，平均單筆金額分別達人民幣1009元和910元(約157、142美元)。上海也是所有地區中唯一達到「千元大包」的城市。

就地過年還帶來了就地旅遊，全國熱門商圈的支付寶交易金額平均增長108%，最火爆的商圈前五位是：上海城隍廟豫園、杭州武林、南京夫子廟、武漢吉慶街、廣州北京路。海南離島免稅購物也異常火爆，春節期間，三亞、海口五家免稅店支付寶上消費金額翻了九倍。

「親子房、滑雪場、洗浴中心」也成了支付寶上就地旅遊相關熱搜前三位。

今年，拜年的方式迎來了新改變，短視頻拜年成為新年俗。從串門拜年，到透過電話、短信、短視頻等數字媒介，數千年的拜年習俗也有了新傳承。

報告顯示，抖音用戶拍攝了1.3億個短視頻給全國網友雲拜年，小年夜至年初四期間，拜年的短片數量同比增長11倍。

今年春節，由於疫情原因，不少人選擇就地過年，這也是很多年輕人第一個不回家的春節。報告顯示，「一個人過年」在抖音被搜索了8萬次，就地過年相關視頻被點讚8846萬次。就地過年的打開方式中，逛公園、看電影、健身運動、學習、滑雪排名前五。

春節期間紅燒肉被搜索了101萬次，上百萬人在抖音學會了這道菜的做法。在年夜飯菜品排名前10中，小酥肉、佛跳牆、紅燒肉出鏡最多，北方人愛吃的餃子和南方人喜歡的湯圓均上榜。

外出遊玩的景點中，大唐不夜城、西湖、蝶湖森林公園、廣州塔、迪士尼度假區是打卡地前五名。報告顯示，排名前10的景點均為市內景區，短途遊成為這個春節的主流出遊方式。