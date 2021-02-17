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西安機場擴建 發現3500座古墓、4600多處遺跡

中國新聞組／北京18日電
工程人員在挖掘古墓。（取材自漢唐網）
工程人員在挖掘古墓。（取材自漢唐網）

西安咸陽國際機場的三期擴建工程，春節勘探共發現各類古代文化遺跡4600多處，其中包括各時期古墓葬超過3500座。

中新網報導，牛年春節，陝西省考古研究院空港新城考古研究基地全體成員就地過年，放棄休假，加班開展考古發掘，確保西安咸陽國際機場三期擴建工程順利進行。

北京青年報報導，三期擴建工程去年7月22日動工，按照年旅客吞吐量8300萬人次、貨郵吞吐量100萬噸的目標進行設計，工程以2030年為目標年；在西安咸陽國際機場一期、二期建設過程中，也曾經發現大量古墓

除了擴建機場，西安還修建從市區到機場的城際軌道交通線路，「但機場城際線並非直線，而是出現了幾個較大的拐彎，一度還曾引發很多網友質疑，實際上這是為了避讓秦制陶作坊遺址、秦咸陽城遺址等多處國家文物重點保護區幾次更改線路」。陝西考古研究院工作人員稱，整個城際線施工現場下，就有300多座古墓。

機場擴建發現3500多座古墓，有網友表示：「在西安做建設真的太難了，動不動就挖出古墓，修地鐵會挖出來，修機場也會挖出來，這也辛苦考古工作者了。」

據了解，作為文物大省的陝西，建設工地「變成」考古現場已經不是第一次。2010年，為配合西安咸陽機場二期擴建工程建設，也發掘墓葬60多座，出土文物超過1300件；2011年，西安地鐵2號線在西安東三爻堡村施工時，發現6座古墓，共出土了40多件文物。

2010年在二期擴建工程地區，不僅發現了迄今為止關中16國時期最大的一個墓葬，還發現唐玄宗外公的墓葬。

西安機場擴建工程，竟發現各類古代文化遺跡。（取材自澎湃新聞）
西安機場擴建工程，竟發現各類古代文化遺跡。（取材自澎湃新聞）

機場 地鐵 北京

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