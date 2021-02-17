醋王、醋神、醋譚紫？全村千人姓「醋」 取名真難

陝西寶雞市扶風縣浪店村，有上千人姓「醋」成為網民熱話。（取材自微博）

陝西寶雞市扶風縣一個村莊，竟有上千人姓「百家姓」中沒有記載的「醋」，有人笑稱「光看名字就酸了」。

香港 01報導，該村莊名為浪店村，村民醋永紅表示，相傳先人原本姓祖，後來在逃難時才改了姓，他自己則因姓氏常被朋友打趣道「老酸」，甚至連為孩子取名都成一大難題，「不管跟什麼字組合就感覺彆扭得很」。

另據村民醋彥昌指出，該村約85%人皆為此姓，但有一些年輕人覺得姓醋很沒面子，寧改隨母姓。

根據「中國 姓氏大辭典」記載，陝西扶風、四川成都、台灣 等地都有人姓醋，但浪店村人數確是最多。另據1985年版的「扶風縣地名志」，曾記載「浪店村村東約半公里有漢班固墓。元大德年間，祖先本姓祖犯罪被逐，流浪在外。後來改姓醋而歸，開店為生，故名」，為醋姓的前世今生帶來線索。

寶雞文理學院關隴方言與民俗研究中心副教授王渭清表示，像醋這種較冷僻的姓氏，首先可能與民族融合有關係；然後是古人為避追殺，想隱姓埋名，故取近音創造一個姓；最後就是原來的姓氏字體比較複雜，於是簡化。

在微博上，一眾網民也對醋姓改名一事腦洞大開，「男的叫醋王，女的叫醋神」、「女的可以叫醋譚紫，男的可以叫醋羅蔔」、「直接醋罈子好了，泡啥都ok」。