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杭州動物園春節喜誕國寶「金毛羚牛」 近期開啟徵名活動

中國新聞組／北京17日電
杭州野生動物世界迎來牛年首隻金毛羚牛。（中新社）
杭州野生動物世界迎來牛年首隻金毛羚牛。（中新社）

杭州野生動物世界日前迎來牛年第一隻國寶動物「金毛羚牛」的誕生。歷經8個月孕期的金毛羚牛媽媽，15日下午順利產下「一女」，這也是杭州野生動物世界成功繁育的第4隻金毛羚牛。

剛出生的牛寶寶全身深褐色，額頭有小撮白斑，全身濕漉漉，大大的眼睛讓其更顯呆萌可愛。金毛羚牛媽媽也十分「護犢子」，從牛寶寶一出生就護在左右，寸步不離，還不時地舔舐一下金牛寶寶，盡顯舐犢情深。

杭州野生動物世界飼養員施會琴介紹：「牛寶寶的毛色會隨著牠的成長而逐漸轉變為金黃色，一周歲後，就能像牠爸爸媽媽一樣，金光閃閃、威武雄壯！」

新華社報導，金毛羚牛屬於國家一級保護動物。在杭州野生動物世界的金毛羚牛展區，共生活著6隻金毛羚牛，加上剛出生的牛寶寶，現在已有7位家族成員。

金毛羚牛屬於高山動物，天性喜攀爬。「園區為了模擬牠們的野外生活環境，在展區內特別安排了一座石山，讓牠們每天都能攀岩、健身和撒歡。」杭州野生動物世界獸醫院院長、動物研學專家劉建勛說，「園方為金毛羚牛準備了各種樹葉、青草、苜蓿草，並配有精飼料，額外提供水果和鹽磚，以補充維生素、礦物質和微量元素，滿足牠們的身體所需。」

據了解，杭州野生動物世界將會在近期開啟全網徵名活動，為這隻在牛年誕生的金牛寶寶取名。

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