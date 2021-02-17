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現代版「核舟記」 河北23歲小伙在鉛筆芯上刻牛

中國新聞組／北京17日電
李明君在鉛筆芯上刻出一頭牛。（取材自快科技）
李明君在鉛筆芯上刻出一頭牛。（取材自快科技）

「明有奇巧人曰王叔遠，能以徑寸之木，為宮室、器皿、人物，以至鳥獸、木石，罔不因勢象形，各具情態。嘗貽餘核舟一，蓋大蘇泛赤壁雲。」明朝文學家魏學洢創作的核舟記不少人都學過。在河北省保定市淶水縣，李明君就是這樣一位能夠在鉛筆芯上雕刻，演繹現代版「核舟記」的小伙子。

快科技引述媒體報導，牛年到來，河北省淶水縣「95後」鉛筆微雕愛好者李明君，精心創作具有牛元素的鉛筆刻畫。他的作品惟妙惟肖，極具觀賞性，讓人叫絕。

今年23歲李明君是一位特效化妝師，雕刻創作只是他的一個愛好。高中時期他是一名美術生，每天在畫室削大量的鉛筆，偶然發現鉛筆芯能塑造出「心」形圖案，這激發了他的興趣。

據報導，不同鉛筆的硬度、粗細不同。李明君最早從2B鉛筆芯開始，之後嘗試了較細的HB、偏軟的8B鉛筆。

「每個作品用時不同，細節多、內容豐富的可能十天，也可能一個月。」李明君說。

報導說，新冠肺炎疫情期間，他的鉛筆雕刻技藝更精進了。他把作品上傳到社交平台上，得到很多愛好者的點讚和支持，這更加堅定了他創作下去的決心。

「我希望能把愛好變成職業，不能的話也會一直堅持下去，因為我熱愛它。」李明君說。

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