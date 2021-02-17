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中國億人就地過年 線上年夜飯暴紅 帶動餐飲業界變革

中國新聞組／北京17日電
全聚德首次推出年夜飯家宴禮盒。（取材自微博）
全聚德首次推出年夜飯家宴禮盒。（取材自微博）

中國人的年夜飯正在悄悄改變。受疫情影響，中國超過1億人「就地過年」，而不能像以往那樣回家吃團圓飯。中新周刊指出，面臨市場驟變，「線上年夜飯」今年意外走紅，成了時下餐飲消費新亮點，也帶動餐飲業界變革。

據報導，在以往大年三十的晚上，最火爆的當屬各家飯店大堂。然而自去年12月以來，多地散發疫情，防疫政策趨嚴。在這背景下，多家餐飲企業年夜飯訂單不甚理想，出現大量退訂情況。

與線下堂食的冷清相比，「線上年夜飯」卻出現成長。「餓了麼」數據顯示，農曆二十八至除夕，年夜飯半成品外賣同比增長四倍，年夜飯禮盒外賣同比增長兩倍，近200個商家品牌、超過5000家線下門店參與其中，同比分別增加164%和260%。

報導稱，為滿足這股新消費需求，不少餐飲企業將年夜飯的主戰場從線下搬到線上，發力半成品菜。

眉州東坡外賣部總監梁柳表示，「今年眉州東坡年夜飯線上銷售增長50%到60%，整個春節檔大概能達到往年的兩倍。」

全聚德相關負責人也表示，今年全聚德首次推出年夜飯家宴禮盒，所有菜品只需加熱即可食用，為了方便顧客製作，禮盒上還配有二維碼，掃描即可觀看操作視頻。臘月二十七，所有家宴禮盒便已售罄。

「線上年夜飯」的走紅與今年多地倡導「就地過年」密不可分。經鐵路部門等多部門統計，今年中國有超一億人就地過年。北京商業經濟學會常務副會長賴陽說：「這批人中有大量年輕人，他們大多是伴隨互聯網成長起來的，對於線上外賣等消費方式可謂駕輕就熟」。

報導提到，「線上年夜飯」的走紅，更深刻的根源在於餐飲零售化趨勢愈發清晰。在此背景下，兼顧食品美味和時間效率的半成品菜愈來愈受到消費者尤其是年輕人的歡迎。

95後小何表示，本來她也是餐飲愛好者，但傳統烹飪方式太麻煩，加上工作忙，今年年夜飯通過線上購買半成品加工，「少了很多麻煩」。

另外，人民日報報導，國務院聯防聯控機制春運工作專班的數據顯示，大年三十至初四，中國累計發送旅客5937.0萬人次。其中，鐵路1263.5萬人次，公路4306.0萬人次，水路191.0萬人次，民航176.5萬人次。

全聚德還推出招牌「瑤柱金絲玉腐湯」。（取材自微博）
全聚德還推出招牌「瑤柱金絲玉腐湯」。（取材自微博）

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